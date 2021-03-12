Фаршировані перці «Під вино»: рецепт від Ольги Мартиновської
12.03.2021
Фаршировані перці — це класична страва болгарської, молдавської, румунської, азербайджанської, грузинської, а також української кухні. На своєму YouTube каналі суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Ольга Мартиновська поділилася своїми секретами приготування цієї страви. Покроковий рецепт фаршированих перців «Під вино» — читайте в матеріалі.
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Інгредієнти:
- перці сорту капі різного кольору — 3 шт.
- оливкова олія — 2 ст. л.
- чебрець
Приготування перців:
- Перці помити, покласти на деко.
- Полити оливковою олією, посипати чебрецем і запекти в духовці 10-12 хвилин при температурі 180 градусів.
- Остудити перчики і зняти шкірку.
- Насіння дістати ложкою, зберігаючи цілісність овочів.
Інгредієнти для першого варіанту начинки:
- вершковий сир — 2 ст. л.
- тунець в олії — 2 ст. л.
- лимонний сік — 1 ч. л.
- сіль — 1 щіпка
- орегано або кінза
Інгредієнти для другого варіанту начинки:
- фета — 2 ст. л.
- суміш спецій: в’ялені томати, часник, перець чорний, сіль
- листочки свіжого чебрецю
Інгредієнти для третього варіанту начинки:
- хумус (краще домашній) густий
- оливкова олія
- зіра
- шавлія свіжий
- лимонний сік
Приготування:
- Інгредієнти першого і другого варіанту начинки перемішати до однорідної маси. Попередньо фету розім’яти виделкою.
- Інгредієнти для третього варіанту начинки перемішати між собою ложкою.
- За допомогою двох ложок акуратно начинити перці.
- Посипати їх ароматними травами і додати пару крапель оливкової олії. Вчорашній хліб нарізати скибочками, змастити оливковою олією і натерти часником.
- Приготувати грінки на сковороді гриль.
Смачного!
Джерело: YouTube – Оля куховарити
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