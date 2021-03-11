Як приготувати ідеально ніжну і соковиту індичку? Своїм рецептом поділився суддя кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт приготування індички читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Приготування почніть за 2–3 дні!

Скільки різних способів приготування я не читав – найкращий рецепт від шефів був з використанням техніки замочування продукту в розсолі.

Один раз на рік наполегливо рекомендую зробити це!