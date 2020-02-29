Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Як правильно назвати дитину в 2020 році: імена для дівчаток від Жанни Шулакової

29.02.2020

Обрати ідеальне ім’я для дитини дуже важливо. Від цього може залежати її доля. Постійний експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Жанна Шулакова розповіла, як правильно вибрати ім’я для дівчинки, народженої в 2020 році. Всі подробиці в матеріалі.

имя для девочки 2020

2020 рік особливий. Подвійне поєднання двадцяток. Починають з’являтися діти у покоління XXI століття.

2020 рік високосний. Це досить неоднозначний період. З магічної точки зору, рік Щура сприятливий для народження дітей. Щур буде захищати й оберігати дітей від будь-яких негараздів.

У кожному імені зашифрована інформація, що має частоту вібрацій (енергію), яка впливає на особистість людини та її долю. Навряд чи хтось із батьків або бабусь і дідусів бажає дітям чи онукам чогось, окрім щастя. Саме тому батьки повинні вибрати дитині таке ім’я, з яким вона пройде по життю гордо і незалежно.

имя для девочки 2020

Як правильно вибрати ім’я для дитини

  • Ім’я має бути співзвучним з прізвищем та ім`ям по батькові. Щур любить гармонію і красу. Потрібно пам’ятати, що дитина буде жити з ім’ям у соціумі, тому не варто сильно гнатися за модою.
  • Ім’я розкриває в дитині її сильні сторони. Тому потрібно уважно вивчити значення імені.
  • У 2020 році за магічними й астрологічними показниками не потрібно називати дитину на честь кого-небудь. Це може привернути характер і долю цієї людини (особливо якщо доля була складною, а характер кепським).

Більше на тему: Прикмети для незаміжніх

Риси характеру дівчаток, народжених у 2020

Вони будуть рухливими й активними. Все це поєднується з хорошими розумовими здібностями та навичками. Таким не сидиться на місці, їм хочеться дізнатися якомога більше про людей і світ.

Але їм буде важко часом проявляти терпіння та спокій. За вдачею дівчата будуть азартні та схильні до авантюр. Батькам потрібно це враховувати при виборі імені. Будуть рости такі крихітки далекоглядними і чітко розумітимуть, чого вони хочуть від життя і як цього досягти. У них буде власна точка зору, особливий світогляд і вміння точно розбиратися в навколишньому середовищі та дійсності.

имя для девочки 2020

Більше на тему: Весілля у високосному році: чи можна виходити заміж

Імена дівчаток для 2020 року за місяцями

Січень: Килина, Антоніна, Василиса, Домініка, Євгенія, Євдокія, Лідія, Нонна, Поліна, Уляна.

Лютий: Анна, Берта, Віра, Єлизавета, Ірма, Ксенія, Марфа, Римма, Софія.

Березень: Анастасія, Варвара, Олена, Іраїда, Кіра, Марія, Маріанна, Ольга, Тетяна, Юлія.

Квітень: Аглаїда, Алла, Анфіса, Клавдія, Лариса, Марфа, Ніка.

Травень: Олександра, Валерія, Глафіра, Іда, Ізабелла, Муза, Пелагея, Рената, Фанна.

Червень: Аглая, Віра, Діна, Ілона, Калерія, Уляна, Текле, Харита.

Липень: Аврора, Алевтина, Вероніка, Ірма, Маргарита, Роза.

Серпень: Анна, Єва, Оксана, Серафима, Стелла, Ярина.

Вересень: Аріадна, Віолетта, Людмила, Наталя, Раїса, Сусанна, Федора.

Жовтень: Аліна, Вікторія, Зінаїда, Таїсія, Урсула, Ядвіга.

Листопад: Ада, Варвара, Олена, Карина, Капітоліна, Юліана.

Грудень: Аліса, Аріадна, Кіра, Марфа, Елеонора.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить