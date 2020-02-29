Обрати ідеальне ім’я для дитини — дуже важливо. Від цього може залежати її доля. Постійний експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Жанна Шулакова розповіла, як правильно вибрати ім’я для дівчинки, народженої в 2020 році. Всі подробиці в матеріалі.

2020 рік — особливий. Подвійне поєднання двадцяток. Починають з’являтися діти у покоління XXI століття.

2020 рік — високосний. Це досить неоднозначний період. З магічної точки зору, рік Щура — сприятливий для народження дітей. Щур буде захищати й оберігати дітей від будь-яких негараздів.

У кожному імені зашифрована інформація, що має частоту вібрацій (енергію), яка впливає на особистість людини та її долю. Навряд чи хтось із батьків або бабусь і дідусів бажає дітям чи онукам чогось, окрім щастя. Саме тому батьки повинні вибрати дитині таке ім’я, з яким вона пройде по життю гордо і незалежно.

Як правильно вибрати ім’я для дитини

Ім’я має бути співзвучним з прізвищем та ім`ям по батькові. Щур любить гармонію і красу. Потрібно пам’ятати, що дитина буде жити з ім’ям у соціумі, тому не варто сильно гнатися за модою.

Ім’я розкриває в дитині її сильні сторони. Тому потрібно уважно вивчити значення імені.

У 2020 році за магічними й астрологічними показниками не потрібно називати дитину на честь кого-небудь. Це може привернути характер і долю цієї людини (особливо якщо доля була складною, а характер — кепським).

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Риси характеру дівчаток, народжених у 2020

Вони будуть рухливими й активними. Все це поєднується з хорошими розумовими здібностями та навичками. Таким не сидиться на місці, їм хочеться дізнатися якомога більше про людей і світ.

Але їм буде важко часом проявляти терпіння та спокій. За вдачею дівчата будуть азартні та схильні до авантюр. Батькам потрібно це враховувати при виборі імені. Будуть рости такі крихітки далекоглядними і чітко розумітимуть, чого вони хочуть від життя і як цього досягти. У них буде власна точка зору, особливий світогляд і вміння точно розбиратися в навколишньому середовищі та дійсності.

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Імена дівчаток для 2020 року за місяцями

Січень: Килина, Антоніна, Василиса, Домініка, Євгенія, Євдокія, Лідія, Нонна, Поліна, Уляна.

Лютий: Анна, Берта, Віра, Єлизавета, Ірма, Ксенія, Марфа, Римма, Софія.

Березень: Анастасія, Варвара, Олена, Іраїда, Кіра, Марія, Маріанна, Ольга, Тетяна, Юлія.

Квітень: Аглаїда, Алла, Анфіса, Клавдія, Лариса, Марфа, Ніка.

Травень: Олександра, Валерія, Глафіра, Іда, Ізабелла, Муза, Пелагея, Рената, Фанна.

Червень: Аглая, Віра, Діна, Ілона, Калерія, Уляна, Текле, Харита.

Липень: Аврора, Алевтина, Вероніка, Ірма, Маргарита, Роза.

Серпень: Анна, Єва, Оксана, Серафима, Стелла, Ярина.

Вересень: Аріадна, Віолетта, Людмила, Наталя, Раїса, Сусанна, Федора.

Жовтень: Аліна, Вікторія, Зінаїда, Таїсія, Урсула, Ядвіга.

Листопад: Ада, Варвара, Олена, Карина, Капітоліна, Юліана.

Грудень: Аліса, Аріадна, Кіра, Марфа, Елеонора.

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