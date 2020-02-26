Уже зовсім скоро ми побачимо новий сезон кулінарного проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2. Оцінювати здібності справжніх профі для Володимира Ярославського — справжнє задоволення. Про новий сезон, труднощі оцінювання та оновлений склад суддів — читайте в ексклюзивному інтерв’ю з суддею «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимиром Ярославським.

Володимире, чи зміг хтось із учасників викликати у вас захоплення?

Учасники дивували у різні моменти та на різних випробуваннях. Та й вони самі дуже різні. Смак і подача – виховуються, але в них буде щось своє та унікальне. Я захоплююся, що люди в Україні здатні таке робити. Я радію, що на «МастерШеф» ми можемо показати, що досить готувати качину грудку з ягідним соусом і таке інше, адже усе в страві має бути пов’язано. З простих і доступних інгредієнтів можна зробити чудо. Я відчував справжнє захоплення, коли бачив, як деякі учасники часом роблять надзвичайно талановиті речі. За короткий період із певних інгредієнтів зробити таку страву – це просто дуже круто! Ти дивишся на неї, як на картину Сальвадора Далі, та розумієш, що це нереально класно: починаючи від ідеї, виконання, закінчуючи подачею і смаками. Ти ставиш собі запитання: «Ну, як людина так мислить?»

Чи важко оцінювати учасників: аматорів та профі?

Я колись сказав, що корисному можна навчитися у простої господарки, яка готує тільки вдома. У кожної є якісь свої кулінарні секрети, фішки та класні поєднання. Відповідно й у кожного профі є такі ж, але ціла валіза. Їх дуже цікаво дізнаватися та знайомитися з системою оцінювання інших людей. Кожен із нас суб’єктивний. Чому оцінюємо саме ми? Тому що у нас є певні успішні проєкти і ми довели, що наш смак, точка зору та бачення кулінарії дійсно популярні і правильні. Саме тому кожен суддя особливо цікавий.

Як вам оновлений склад журі?

Життя тече і змінюється. Часом необхідно робити якісь речі, а зйомки «МастерШеф» забирають дуже багато часу, адже графік реально божевільний. Ти не можеш чимось займатися, наприклад, писати кулінарну книгу, адже потрібно сісти та присвятити цій справі 6 місяців чистої роботи. Це мінімальний час, якщо кожного дня сідати і писати. Але ж потрібно ще й майстер-класи проводити, і вихідні щоб були. Тільки тому, що хтось вирішує піти далі у своїй кар’єрі, часом змінюються судді. Я так вважаю, що кожна людина приносить шоу якусь свіжу нотку, як спеції, і кожна нова змушує все грати по-іншому.

А хто із суддів яка спеція і чому?

Напевно, Ектор Хіменес-Браво – духмяний перець. Я дуже люблю цю спецію, адже вона дає тобі нотку гвоздики, мускатного горіха, перцю, лаврового листа. Духмяний перець дуже багатогранний, великий та й без нього нікуди. Не знаю чому, але Оля Мартиновська – це гвоздика. Вона така яскрава, насичена, тепла і просто мені подобається. Швидше за все я – зелений маринований перець. Він різкуватий, гоструватий, кислуватий, достатньо особливий та на любителя.

Що для вас означає «МастерШеф»?

Взагалі, «МастерШеф» – це те місце, де ти можеш показати на всю країну свої знання, вміння, хто ти такий і досягти ще більших висот. Здобувши перемогу, людина, по суті, отримує гроші, які вона може витратити на свій маленький заклад або ж виїхати навчитися кудись на цілий рік. На «МастерШеф» завжди можна з кимось познайомитися, поділитися досвідом, побачити, як мислять інші та набратися друзів. Сила – в об’єднанні. Українські кухарі зараз починають це робити. Але це не якісь псевдоасоціації, а справжні, де дружні відносини йдуть разом із обміном досвідом. Саме в таких речах зароджується велике майбутнє. А особисто для мене «МастерШеф» – це натхнення. Я бачу, як люди розвиваються, як зростає українська кулінарія. Для мене це можливість поділитися своїми знаннями і надихнутися новими людьми.

Не пропустіть прем’єру «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 29 лютого о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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