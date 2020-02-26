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Володимир Ярославський розповів про новий сезон «МастерШеф. Професіонали»-2

26.02.2020

Уже зовсім скоро ми побачимо новий сезон кулінарного проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2. Оцінювати здібності справжніх профі для Володимира Ярославського — справжнє задоволення. Про новий сезон, труднощі оцінювання та оновлений склад суддів — читайте в ексклюзивному інтерв’ю з суддею «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимиром Ярославським.

владимир ярославский

Володимире, чи зміг хтось із учасників викликати у вас захоплення?

Учасники дивували у різні моменти та на різних випробуваннях. Та й вони самі дуже різні. Смак і подача виховуються, але в них буде щось своє та унікальне. Я захоплююся, що люди в Україні здатні таке робити. Я радію, що на «МастерШеф» ми можемо показати, що досить готувати качину грудку з ягідним соусом і таке інше, адже усе в страві має бути пов’язано. З простих і доступних інгредієнтів можна зробити чудо.

Я відчував справжнє захоплення, коли бачив, як деякі учасники часом роблять надзвичайно талановиті речі. За короткий період із певних інгредієнтів зробити таку страву це просто дуже круто! Ти дивишся на неї, як на картину Сальвадора Далі, та розумієш, що це нереально класно: починаючи від ідеї, виконання, закінчуючи подачею і смаками. Ти ставиш собі запитання: «Ну, як людина так мислить?»

Чи важко оцінювати учасників: аматорів та профі?

Я колись сказав, що корисному можна навчитися у простої господарки, яка готує тільки вдома. У кожної є якісь свої кулінарні секрети, фішки та класні поєднання. Відповідно й у кожного профі є такі ж, але ціла валіза. Їх дуже цікаво дізнаватися та знайомитися з системою оцінювання інших людей. Кожен із нас суб’єктивний. Чому оцінюємо саме ми? Тому що у нас є певні успішні проєкти і ми довели, що наш смак, точка зору та бачення кулінарії дійсно популярні і правильні. Саме тому кожен суддя особливо цікавий.

Як вам оновлений склад журі?

Життя тече і змінюється. Часом необхідно робити якісь речі, а зйомки «МастерШеф» забирають дуже багато часу, адже графік реально божевільний. Ти не можеш чимось займатися, наприклад, писати кулінарну книгу, адже потрібно сісти та присвятити цій справі 6 місяців чистої роботи. Це мінімальний час, якщо кожного дня сідати і писати. Але ж потрібно ще й майстер-класи проводити, і вихідні щоб були. Тільки тому, що хтось вирішує піти далі у своїй кар’єрі, часом змінюються судді.

Я так вважаю, що кожна людина приносить шоу якусь свіжу нотку, як спеції, і кожна нова змушує все грати по-іншому.

владимир ярославский мастер шеф профессионалы

А хто із суддів яка спеція і чому?

Напевно, Ектор Хіменес-Браво – духмяний перець. Я дуже люблю цю спецію, адже вона дає тобі нотку гвоздики, мускатного горіха, перцю, лаврового листа. Духмяний перець дуже багатогранний, великий та й без нього нікуди.

Не знаю чому, але Оля Мартиновська – це гвоздика. Вона така яскрава, насичена, тепла і просто мені подобається.

Швидше за все я – зелений маринований перець. Він різкуватий, гоструватий, кислуватий, достатньо особливий та на любителя.

Що для вас означає «МастерШеф»?

Взагалі, «МастерШеф» – це те місце, де ти можеш показати на всю країну свої знання, вміння, хто ти такий і досягти ще більших висот. Здобувши перемогу, людина, по суті, отримує гроші, які вона може витратити на свій маленький заклад або ж виїхати навчитися кудись на цілий рік.

На «МастерШеф» завжди можна з кимось познайомитися, поділитися досвідом, побачити, як мислять інші та набратися друзів. Сила – в об’єднанні. Українські кухарі зараз починають це робити. Але це не якісь псевдоасоціації, а справжні, де дружні відносини йдуть разом із обміном досвідом. Саме в таких речах зароджується велике майбутнє.

А особисто для мене «МастерШеф» – це натхнення. Я бачу, як люди розвиваються, як зростає українська кулінарія. Для мене це можливість поділитися своїми знаннями і надихнутися новими людьми.

Не пропустіть прем’єру «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 29 лютого о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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