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Владимир Ярославский рассказал о новом сезоне «МастерШеф. Профессионалы»-2

26.02.2020

Уже совсем скоро мы увидим новый сезон кулинарного проекта  «МастерШеф. Профессионалы»-2. Оценивать способности настоящих профи для Владимира Ярославского — настоящее удовольствие. О новом сезоне, трудностях оценивания и обновленный состав жюри — читайте в эксклюзивном интервью с судьей «МастерШеф. Профессионалы»-2 Владимиром Ярославским. 

владимир ярославский

Владимир, смог ли кто-то из участников вызвать у вас восхищение? 

Участники удивляли в разные моменты и на разных испытаниях. Да они и сами все очень разные. Вкус и подача – воспитываются, но в них будет что-то свое и уникальное. Я восхищаюсь, что люди в Украине способны такое делать. Я радуюсь, что на «МастерШеф» мы можем показать, что хватит готовить утиную грудку с ягодным соусом и тому подобное, ведь все в блюде должно быть связано. Из простых и доступных ингредиентов можно сделать чудо. 

Я чувствовал настоящее восхищение, когда видел, как некоторые участники порой делают талантливейшие вещи. За короткий период из определенных ингредиентов сделать такое блюдо — это прям очень круто! Ты смотришь на него, как на картину Сальвадора Дали, и понимаешь, что это нереально классно: начиная от идеи и исполнения, заканчивая подачей и вкусами. Ты задаешься вопросом: «Ну, как человек так мыслит?» 

Трудно ли оценивать участников: будь-то аматоры или профи? 

Я когда-то сказал, что чему-то полезному можно научиться у простой хозяйки, которая готовит только дома. У каждой ведь есть какие-то свои кулинарные секреты, фишки и классные сочетания. Соответственно и у каждого профи есть все то же, но целый чемодан, которые очень интересно узнавать и знакомиться с системой оценивания других людей. Каждый из нас субъективен. Почему оцениваем именно мы? Потому что у нас есть какие-то успешные проекты и мы доказали, что наш вкус, точка зрения и видение кулинарии действительно популярны и правильны. Именно поэтому каждый судья особенно интересен. 

Как вам обновленный состав жюри? 

Жизнь течет и меняется. Порой необходимо делать какие-то вещи, а  съемки «МастерШеф» отнимают очень много времени, ведь график реально сумасшедший. Ты не можешь чем-то заниматься, например, писать кулинарную книгу, ведь нужно сесть и посвятить этому делу 6 месяцев чистой работы. Это минимальное время, если каждый день садиться и писать. Но ведь нужно еще и мастер-классы проводить, и выходные чтобы были. Именно поэтому, когда кто-то решает пойти дальше в своей карьере, порой меняются судьи. 

Я так считаю, что каждый человек приносит шоу какую-то свежую нотку, как специи, и каждая новая заставляет все играть по-другому. 

владимир ярославский мастер шеф профессионалы

А кто из судей какая специя и почему?

Наверное, Эктор Хименес-Браво – душистый перец. Я очень люблю эту специю, ведь она дает тебе нотку гвоздики, мускатного ореха, перца, лаврового листа. Душистый перец очень многогранен, большой и без него никуда.

Не знаю почему, но Оля Мартыновская – это гвоздика. Она такая яркая, насыщенная, теплая и просто нравится.

Скорее всего я – зеленый маринованный перец. Он резковат, островат, кисловат, достаточно особенный и на любителя.

Что для вас значит «МастерШеф»

Вообще, «МастерШеф» – это то место, где ты можешь показать на всю страну свои знания, умения, кто ты такой и достичь еще больших высот. Одержав победу, человек, по сути, получает деньги, которые он может потратить на свое маленькое заведение или же уехать учиться куда-то на целый год. 

На «МастерШеф» всегда можно с кем-то познакомиться, поделиться опытом, увидеть, как мыслят другие и набраться друзей. Сила в объединении. Украинские повара сейчас начинают это делать. Но это не какие-то псевдоассоциации, а самые настоящие, где дружеские отношения идут вместе с обменом опытом. Именно в таких вещах зарождается большое будущее.  

А лично для меня «МастерШеф» – это вдохновение. Я вижу, как люди развиваются, как растет украинская кулинария. Для меня это возможность поделиться своими знаниями и вдохновиться новыми ребятами. 

Не пропустите премьеру «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 29 февраля в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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