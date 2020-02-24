24 лютого о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра багатосерійного фільму «Проти течії». Ви побачите історію виру сімейних пристрастей, таємниць і, звичайно, кохання, яке відкриє головним героям шлях до спокути. Як складеться доля головної героїні, дізнаємося 24 лютого!

«Проти течії» – це гостросюжетна мелодрама. На глядачів чекають 10 захоплюючих серій. Сюжет розповість нам історію героїні, яка щиро думала, що входить у тиху гавань сімейного життя. Але замість цього вона потрапила у вир чужих таємниць, пристрастей та інтриг. Врятувати тільки себе чи опуститися на самісіньке дно, щоб допомогти вибратися коханій людині?

Video: «Проти течії»: дата старту серіалу на СТБ Серіал Проти течії вийде вже наступного тижня. Дізнайтеся дату старту Проти течії на СТБ в матеріалі

Video: «Проти течії»: дата старту серіалу на СТБ Серіал Проти течії вийде вже наступного тижня. Дізнайтеся дату старту Проти течії на СТБ в матеріалі

Не пропустіть прем’єру «Проти течії» вже 24 лютого о 20:00 на СТБ!

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