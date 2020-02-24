Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

«Проти течії»: дата старту серіалу на СТБ

24.02.2020

24 лютого о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра багатосерійного фільму «Проти течії». Ви побачите історію виру сімейних пристрастей, таємниць і, звичайно, кохання, яке відкриє головним героям шлях до спокути. Як складеться доля головної героїні, дізнаємося 24 лютого!

против течения

«Проти течії» – це гостросюжетна мелодрама. На глядачів чекають 10 захоплюючих серій. Сюжет розповість нам історію героїні, яка щиро думала, що входить у тиху гавань сімейного життя. Але замість цього вона потрапила у вир чужих таємниць, пристрастей та інтриг. Врятувати тільки себе чи опуститися на самісіньке дно, щоб допомогти вибратися коханій людині?

Video: «Проти течії»: дата старту серіалу на СТБ

Серіал Проти течії вийде вже наступного тижня. Дізнайтеся дату старту Проти течії на СТБ в матеріалі

Video: «Проти течії»: дата старту серіалу на СТБ

Серіал Проти течії вийде вже наступного тижня. Дізнайтеся дату старту Проти течії на СТБ в матеріалі

Не пропустіть прем’єру «Проти течії» вже 24 лютого о 20:00 на СТБ!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить