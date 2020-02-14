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Михайло Присяжнюк зворушливо привітав свою дружину з Днем святого Валентина

14.02.2020

Ведучого гостросоціального проєкту «Один за всіх»-15 Михайла Присяжнюка можна сміливо назвати зразковим сім’янином. Він завжди з особливою любов’ю та ніжністю говорить про свою дружину і дітей. На честь Дня святого Валентина народний адвокат дуже мило привітав дружину в новому пості в Instagram. Подробиці – в матеріалі.

михаил присяжнюк с женой

Раніше ведучий «Один за всіх»-15 Михайло Присяжнюк зізнавався, що з перших спільних миттєвостей зі своєю дружиною Валерією він знав, що хоче бути з нею все своє життя. Через роки, коли мова заходить про дружину Михайла, кожне його слово переповнене безмежною любов’ю та ніжністю. На честь Дня святого Валентина народний адвокат дуже мило привітав свою кохану в Instagram.

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«Знаєш, немає сенсу щось багато писати. Цій фотографії 15 років, а нічого не змінилося. Кохаю тебе, моя крихітко! З Днем святого Валентина!» – пише під фото Михайло Присяжнюк.

Редакція сайту СТБ вітає всіх закоханих з Днем святого Валентина та нагадує, що вже 16 лютого відбудеться прем’єра 15 сезону «Один за всіх». Не пропустіть!

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