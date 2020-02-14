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Михаил Присяжнюк трогательно поздравил свою жену с Днем святого Валентина
Ведущего остросоциального проекта «Один за всіх»–15 Михаила Присяжнюка можно смело назвать примерным семьянином. Он всегда с особой любовью и трепетом говорит о своей жене и детях. В честь Дня святого Валентина народный адвокат очень мило поздравил супругу в новом посте в Instagram. Подробности – в материале.
Ранее ведущий «Один за всіх»-15 Михаил Присяжнюк признавался, что с самых первых совместных мгновений со своей супругой Валерией он знал, что хочет быть с ней всю свою жизнь. Спустя годы, когда речь заходит о жене Михаила, каждое его слово будто пропитано безграничной любовью и нежностью. В честь Дня святого Валентина народный адвокат очень мило поздравил свою возлюбленную в Instagram.
«Знаешь, нет смысла что-либо много писать. Этой фотографии 15 лет, а ничего не изменилось. Люблю тебя, мой малыш! С Днем святого Валентина!» – пишет под фото Михаил Присяжнюк.
Редакция сайта СТБ поздравляет всех влюбленных с Днем святого Валентина и напоминает, что уже 16 февраля состоится премьера 15 сезона «Один за всіх». Не пропустите!