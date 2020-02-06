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Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні

06.02.2020

«Прорив української музики» – саме так називають молоду співачку Аліну Паш (Alina Pash). Цікаве поєднання хіп-хопу і української етнічності виділяє її серед сучасних виконавців. Саме вона, учасниця 6 сезону «X-фактор» на телеканалі СТБ, вже зовсім скоро підкорюватиме одну з головних фестивальних сцен Барселони – Soñar Festival! Подробиці – далі в матеріалі.

Після запису дюжини пісень, музичних колаборацій з Pianoбой, Alyona Alyona та іншими Аліна Паш підірвала мережу ще однією новиною. Уже в липні молода виконавиця виступатиме на масштабному іспанському музичному фестивалі Soñar Festival!

«Минулого року я вирушила на Soñar Festival в Барселону заради задоволення, і це було приголомшливо! Там я відкрила для себе великих артистів, таких як Джерро Вандал, FAKA. Я вперше наживо побачила Stormzy, Four Tet Kieran, ACID ARAB і одного з улюблених виконавців Vince Staples! Цього року я повернуся, щоб здивувати вас, а ви повернетеся, щоб відкрити мене!» – написала в Instagram артистка.

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