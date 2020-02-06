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Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне

06.02.2020

«Прорыв украинской музыки» — именно так называют молодую певицу Алину Паш (Alina Pash). Интересное сочетание хип-хопа и украинской этничности выделяет ее среди современных исполнителей. Именно она, участница 6 сезона «X-фактор» на телеканале СТБ, уже совсем скоро будет покорять одну из главных фестивальных сцен Барселоны – Soñar Festival! Подробности – далее в материале. 

После записи дюжины песен, музыкальных коллабораций с Pianoбой, Alyona Alyona и другими Алина Паш взорвала сеть еще одной новостью. Уже в июле молодая исполнительница будет выступать на масштабном испанском музыкальном фестивале Soñar Festival! 

«В прошлом году я отправилась на Soñar Festival в Барселону ради удовольствия, и это было потрясающе! Там я открыла для себя великих артистов, таких как Джерро Вандал, FAKA. Я впервые вживую увидела Stormzy, Four Tet Kieran, ACID ARAB и одного из любимых исполнителей Vince Staples! В этом году я вернусь, чтобы удивить вас, а вы вернетесь, чтобы открыть меня!» – написала в Instagram артистка.

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