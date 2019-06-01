Володар титулу найкращого кулінара України відверто розповів про свою участь у «МастерШеф. Професіонали». Як хлопцю з Комишан вдалося перемогти? Чому учасники не сприймали його як сильного конкурента до останнього дня? Все це і багато іншого читайте в ексклюзивному інтерв’ю з переможцем «МастерШеф»-2019.

Пашо, які емоції ти переживав ближче до суперфіналу?

Останні чотири дні я провів повністю несвідомо і на якихось рефлекторних здібностях. У цей період я пережив занадто великий стрес: спав по 2 години на добу, не міг заснути, було морально дуже важко. Часом здавалося, що я можу збожеволіти, адже було дуже багато думок… Я навіть не пам’ятаю, про що я думав тоді.

Як думаєш, тебе вважали сильним конкурентом? Чи змінилася думка учасників ближче до суперфіналу?

Людей, які не знали собі реальну ціну, було дуже багато на проекті. Більшість вважала, що Паша Серветник — слабкий. Наприклад, Абрамов, який поливав мене брудом всю дорогу, а у фіналі сказав, що буде вболівати за мене. Я-то розумію, що він брехав, бреше і буде брехати, тому що він не може визнати, що хтось може бути кращим за нього. Але у суперфіналі майже всі учасники підходили і говорили, що я виграю.

Розкажи про концепцію свого переможного меню. Довго думав над вибором страв?

Я готував з локальних продуктів тому, що в усьому світі це не тільки модно, а й вважається правильним. Це і було моєю концепцією. Я намагався не премудрувати, адже у цьому плані я хлопець творчий і можна було б думати нескінченно. А ідей у ​​мене був мільйон. Я знав своє меню ще до фіналу, адже був упевнений, що пройду до кінця. Я вірив і йшов до цього — і список страв був написаний. У день опрацювання я все ще раз обдумав і першим віддав перелік продуктів для закупівлі. У моїй голові все було досить зрозуміло: що, навіщо і як буде відбуватися процес. Мій перший шеф мені завжди говорив: «Зроби смачненько». Тому для мене було важливо приготувати смачно, красиво і цікаво.

Ти застосував дуже багато технік. Чи був страх, що можеш не встигнути все приготувати?

Мій ризик полягав у тому, що я можу не встигнути. Але я все зробив — і це дуже великий успіх для мене. Я виконав нереальну роботу за 2,5 години і приготував 3 страви, використовуючи величезну кількість технік. Це було щось! Цей досвід у моєму житті я не забуду ніколи. Я пережив непередавані відчуття насправді.

Чи були якісь труднощі на шляху до суперфіналу?

Коли я вранці приїхав до павільйону, мене дико нудило, паморочилося в голові, тремтіли руки і ноги. Я цей курйозний момент не забуду ніколи у житті. Я не знав, що мені робити, я не міг ходити, настільки було погано. До старту було трохи більше години і я думав, що все — це кінець. Коли прийшов наш психолог і я з жахом запитав, що мені робити, вона порадила скачати на телефон гру, над якою довелося б дуже сильно думати. Одногрупники з коледжу, якщо вони будуть читати це інтерв’ю, згадають, як ми грали у «2048». Не відриваючись, я пройшов гру, і коли підняв голову, то почув, як у мене почав бурчати шлунок — запрацював. Я встав й у мені було стільки сил і енергії, навіть здалося, що це просто якась магія! Потім я нарешті поїв бульончик із салатиком і погнав на знімальний майданчик. Яка була моя стратегія? Моя стратегія була не вдарити у бруд обличчям!

Який склад трійки фіналістів бачив саме ти? І чому?

Я бачив у фіналі Аліка і Катю, тому що у нас було схоже мислення в екстрених умовах. Вони мені імпонували набагато більше, ніж всі інші учасники. Не знаю, наскільки вони були чесні зі мною, але на той момент я вважав їх дійсно крутими людьми і хотів бути з ними у суперфіналі.

Чи був ти впевнений у своїй перемозі?

Коли ми всі тільки з’їхалися і ввечері відзначали приїзд, я відразу сказав: «Хлопці й дівчата, я виграю цей мільйон. Розслабтеся і отримуйте задоволення від участі». Тоді всі посміялися, деякі зненавиділи. Їм здалося, що я був занадто самовпевнений, і це дратувало деяких учасників. Насправді я щиро вірив у те, що виграю. Щоранку я прокидався і медитував на свою перемогу. Коли у мою голову приходили думки про програш, то намагався викидати їх з голови і думати тільки про перемогу.

З якою метою ти прийшов на проект?

Взагалі, мене мій кент потягнув поржати на перший кастинг. Коли після нього покликали на другий, а потім і на третій, коли розумів, що все, я вже на «МастерШеф», просто було нерозумно не вигравати. Мій покійний дядько сказав одного разу таку фразу: «Що б ти не робив — підмітав у дворі, готував омлет, будував будинок, неважливо, — роби це на 5». І коли я потрапив на проект, то теж розумів, що і це я повинен зробити на п’ятірочку, і вичавлював із себе максимум. У мене була мрія — до 25 років заробити свій перший мільйон гривень. І ось, до 25 рочків я став мільйонером і досяг своєї мети. Зараз з усієї суми я витратив мінімум на стажування.

Чи з’явилася у тебе нова мета? Які плани на найближче майбутнє?

Зараз моя мета — стати найкращим кухарем у світі, але вона ще далека від мене. Поки я поставив 5 маленьких цілей. Дві з них, а саме стажування у найкращих професіоналів, я вже досяг. Третя мета — я хочу працювати в Америці. Для цього я посилено займаюся англійською та маю вже хороші результати.

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