Обладатель титула лучшего кулинара Украины откровенно рассказал о своем участии в «МастерШеф. Профессионалы». Как парню из Камышан удалось победить? Почему участники не воспринимали его как сильного конкурента до последнего дня? Все это и многое другое читайте в эксклюзивном интервью с победителем «МастерШеф»-2019.



Паша, какие эмоции ты переживал ближе к суперфиналу?

Последние четыре дня я провел полностью неосознанно и на каких-то рефлекторных способностях. В этот период я пережил слишком большой стресс: спал по 2 часа в сутки, не мог уснуть, было морально очень тяжело. Порой казалось, что я могу сойти с ума, ведь было слишком много мыслей… Я даже не помню, о чем я думал тогда.

Как думаешь, тебя считали сильным конкурентом? Изменилось ли мнение участников ближе к суперфиналу?

Людей, которые не знали себе реальную цену, было очень много на проекте. Большинство считало, что Паша Серветник — слабый. Например, Абрамов, который поливал меня грязью всю дорогу, а на финале сказал, что будет болеть за меня. Я-то понимаю, что он врал, врет и будет врать, потому что он не может признать, что кто-то может быть лучше него. Но в суперфинале почти все участники подходили и говорили, что я выиграю.

Расскажи о концепции своего победного меню. Долго думал над выбором блюд?

Я готовил из локальных продуктов потому, что во всем мире это не только модно, а и считается правильным. Это и было моей концепцией. Я пытался не перемудрить, ведь в этом плане я парень творческий и можно было бы думать бесконечно. А идей у меня был миллион. Я знал свое меню еще до финала, ведь был уверен, что пройду до конца. Я верил и шел к этому — и список блюд был написан. В день проработки я все еще раз обдумал и первым отдал перечень продуктов для закупки. В моей голове все было достаточно понятно: что, зачем и как будет происходить процесс. Мой первый шеф мне всегда говорил: «Сделай вкусненько». Поэтому для меня было важно приготовить вкусно, красиво и интересно.

Ты применил очень много техник. Был ли страх, что можешь не успеть все приготовить?

Мой риск заключался в том, что я могу не успеть. Но я все сделал — и это очень большой успех для меня. Я проделал нереальную работу за 2,5 часа и приготовил 3 блюда, используя огромное количество техник. Это было нечто! Этот опыт в моей жизни я не забуду никогда. Я испытал непередаваемые ощущения на самом деле.

Были ли какие-то трудности на пути к суперфиналу?

Когда я утром приехал в павильон, меня дико тошнило, кружилась голова, дрожали руки и ноги. Я этот курьезный момент не забуду никогда в жизни. Я не знал, что мне делать, я не мог ходить, настолько было плохо. До старта было чуть больше часа, и я думал, что все — это конец. Когда пришел наш психолог и я в ужасе спросил, что мне делать, она посоветовала скачать на телефон игру, над которой пришлось бы очень сильно думать. Одногруппники из колледжа, если они будут читать это интервью, вспомнят, как мы играли в «2048». Не отрываясь, я прошел игру, и когда поднял голову, то услышал, как у меня начал урчать желудок — заработал. Я встал и во мне было столько сил и энергии, даже показалось, что это просто какая-то магия! Потом я, наконец, поел бульончик с салатиком и погнал на съемочную площадку. Какая была моя стратегия? Моя стратегия была не ударить в грязь лицом!

Какой состав тройки финалистов видел именно ты? И почему?

Я видел в финалистах Алика и Катю, потому что у нас было схожее мышление в экстренных условиях. Они мне импонировали намного больше, чем все остальные участники. Не знаю, насколько они были честны со мной, но на тот момент я считал их действительно крутыми ребятами и хотел быть с ними в суперфинале.

Был ли ты уверен в своей победе?

Когда мы все только съехались и вечером отмечали приезд, я сразу сказал: «Ребят, я выиграю этот миллион. Расслабьтесь и получайте удовольствие от участия». Тогда все посмеялись, некоторые возненавидели. Им показалось, что я был слишком самоуверен, и это бесило некоторых участников. На самом деле я искренне верил в то, что выиграю. Каждое утро я просыпался и медитировал на свою победу. Когда в мою голову приходили мысли о проигрыше, то старался выбрасывать их из головы и думать только о победе.

С какой целью ты пришел на проект?

Вообще, меня мой кент потянул поржать на первый кастинг. Когда после него позвали на второй, а потом и на третий, когда понимал, что все, я уже на «МастерШеф», просто было глупо не выигрывать. Мой покойный дядя сказал однажды такую фразу: «Что бы ты ни делал — подметал во дворе, готовил омлет, строил дом, неважно, — делай это на 5». И когда я попал на проект, то тоже понимал, что и это я должен сделать на пятерочку, и выжимал из себя максимум. У меня была мечта — до 25 лет заработать свой первый миллион гривен. И вот, к 25 годкам я стал миллионером и достиг своей цели. Сейчас из всей суммы я потратил самый минимум на стажировки.

Появилась ли у тебя новая цель? Какие планы на ближайшее будущее?

Сейчас моя цель — стать лучшим поваром в мире, но она еще далека от меня. Пока я поставил 5 маленьких целей. Две из них, а именно стажировки у лучших профессионалов, я уже достиг. Третья цель — я хочу работать в Америке. Для этого я усиленно занимаюсь английским и имею уже хорошие результаты.

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