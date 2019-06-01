Алік Мкртчян: інтерв’ю з фіналістом «МастерШеф. Професіонали»

Алік Мкртчян — мабуть, найяскравіший учасник кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали». З першої появи на проекті він зарекомендував себе як справжній бог м’яса. Які скандали залишилися за кадром? Як змінилося його життя після проекту? Про це і не тільки дізнаєтеся в ексклюзивному інтерв’ю з Аліком Мкртчяном.

Аліку, який склад трійки суперфіналістів був би ідеальний для вас? І чому?

Я спочатку говорив, що ідеальний склад суперфіналістів — це я, Пєскова і Серветник. Вже точно знаю, що я продукт відчуваю краще, ніж Негрич. Це сто відсотків. Дивіться, з точки зору переможця, зрозуміло, чому виграв Паша. Все ідеально! Але не потрапили фаворити — Пєскова і Алік. Потрапивши в суперфінал, я б боровся до останнього, рвав би і метав. Якби я програв Паші, то принаймні гідно.

Ваш план з Катею Пєсковою і Пашею Серветником провалився, і в результаті фінальне випробування ви провалили. Як думаєте, що стало причиною?

Ми продули, тому що неможливо було нічого сказати, домовитися. Я як капітан кажу: «Готуємо це». Абрамов говорить: «Я не буду це готувати». Він в будь-якому випадку потопив всю команду. Я пропонував: «Давай ось це зробимо, давай ось це». Але ні, ні, ні… Скільки ми лаялися! Крики, розборки! Він казав: «Я сказав ні». Вже у фіналі я розумів, що ми програємо.

Аліку, розкажіть, хто вас найбільше надихав на проекті? З ким ви подружилися?

Мене на проекті надихали всі. Починаючи від гримерів і закінчуючи другом, якого я знайшов тут. Це Катя Пєскова. Я не очікував, що потоваришую саме з нею. Не чекав, що ми станемо з нею настільки близькі. Ми навіть дуріємо та хамимо однаково один одному. Ми знаємо, що за цим стоїть щось більше, ніж просто поговорили і забули. Я дуже вдячний долі і проекту за те, що ця людина з’явилася в моєму житті.

Скажіть, Аліку, як ви сприймали критику від суддів? Ви ж теж допустили помилку у фінальному випробуванні.

Будь-яку критику я сприймав як пораду. Адже варто враховувати ті умови, в яких ми перебували, — обмеження в часі, в умовах, в продуктах. У будь-якій іншій ситуації ми б ніколи не допустили всіх тих помилок. У фіналі я допустив елементарну помилку — не почистив мідії. Я перевірив дві мідії та понадіявся на виробника цього продукту. Якщо на упаковці написано, що мідії очищені і варено-заморожені, то я подумав, що вони всі такими й будуть. Ектор виявив цю помилку: одна мідія виявилася не очищена. Це груба помилка! Сказати, що я через це засмутився? Так, я засмутився! Засмутився через те, що я начебто перевірив, але не був уважний до кінця.

Як змінилося ваше життя після «МастерШеф. Професіонали»?

Ну, дивіться, на роботі — ніяк. У мене від початку була хороша зарплата. Просто зараз все збіглося з тим, що кожного січня компанія переглядає зарплати, обличчя, імідж, нові призначення. Тобто це все просто збіглося і ніяк не пов’язане з «МастерШеф». Друге —- впізнаваний, з’явилося багато підписників, в місті всі зупиняють і можуть сфотографуватися. Я чую багато позитивних відгуків і компліментів. Люди навіть звертаються по консультації: «Будь ласка, допоможіть створити таку ж сім’ю». Особливо після появи в ефірі моєї дружини. У мережі є дуже багато фотографій нашої сім’ї, і у людей склався правильний пазл – ось який Алік, ось така у нього сім’я.

Що ви можете сказати людям, які збираються взяти участь у проекті «МастерШеф»?

Я раджу всім, хто читає це інтерв’ю, ніколи не боятися своїх думок. Наприклад, я хотів стати знаменитим, але не розумів, як це зробити. Я ніколи не міг уявити, що потраплю на «МастерШеф». Ба більше, коли були аматори, ніколи не міг уявити, що коли-небудь з’являться професіонали, і я туди потраплю саме як профі. Це все сталося! Це доказ того, що не варто боятися бажань. Правильно мисліть, правильно плануйте, тоді вам обов’язково все вдасться!

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