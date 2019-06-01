Алик Мкртчян: интервью с финалистом «МастерШеф. Профессионалы»

Алик Мкртчян – пожалуй, самый яркий участник кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы». С первого появления на проекте он зарекомендовал себя как настоящий бог мяса. Какие скандалы остались за кадром? Как изменилась его жизнь после проекта? Об этом и не только узнаете в эксклюзивном интервью с Аликом Мкртчяном.

Алик, какой состав тройки суперфиналистов был бы идеален для вас? И почему?

Я изначально говорил, что идеальный состав суперфиналистов – это я, Пескова и Серветник. Уж точно знаю, что я продукт чувствую лучше, чем Негрич. Это сто процентов. Смотрите, с точки зрения победителя, понятно, почему выиграл Паша. Все идеально! Но не попали фавориты – Пескова и Алик. Попав в суперфинал, я бы боролся до последнего, рвал бы и метал. Если бы я проиграл Паше, то по крайней мере достойно.

Ваш план с Катей Песковой и Пашей Серветником рухнул, и в итоге финальное испытание вы провалили. Как думаете, что стало причиной?

Мы продули, потому что невозможно было ничего сказать, договориться. Я как капитан говорю: «Готовим это». Абрамов говорит: «Я не буду это готовить». Он в любом случае потопил всю команду. Я предлагал: «Давай вот это сделаем, давай вот это». Но нет, нет, нет… Сколько мы ругались! Крики, разборки! Он говорил: «Я сказал нет». Уже в финале я понимал, что мы проиграем.

Алик, расскажите, кто вас больше всего вдохновлял на проекте? С кем вы подружились?

Меня на проекте вдохновляли все. Начиная от гримеров и заканчивая другом, которого я обрел здесь. Это Катя Пескова. Я не ожидал, что подружусь именно с ней. Не ожидал, что мы станем с ней настолько близки. Мы даже дуреем и хамим одинаково друг другу. Мы знаем, что за этим стоит нечто большее, чем просто поговорили и забыли. Я очень благодарен судьбе и проекту за то, что этот человек появился в моей жизни.

Скажите, Алик, как вы воспринимали критику от судей? Вы ведь тоже допустили ошибку на финальном испытании.

Любую критику я воспринимал как совет. Ведь стоит учитывать те условия, в которых мы находились, – ограничения во времени, в условиях, в продуктах. В любой другой ситуации мы бы никогда не допустили всех тех ошибок. В финале я допустил самую элементарную ошибку – не почистил мидии. Я проверил две мидии и понадеялся на производителя этого продукта. Если на упаковке написано, что мидии очищенные и варено-замороженные, то я подумал, что они все таковыми и будут. Эктор обнаружил эту ошибку: одна мидия оказалась не очищена. Это грубейшая ошибка! Сказать, что я из-за этого расстроился? Да, я расстроился! Расстроился из-за того, что я вроде бы проверил, но не был внимателен до конца.

Как изменилась ваша жизнь после «МастерШеф. Профессионалы»?

Ну, смотрите, на работе — никак. У меня была изначально хорошая зарплата. Просто сейчас все совпало с тем, что каждый январь компания пересматривает зарплаты, лица, имидж, новые назначения. То есть это все просто совпало и никак не связано с «МастерШеф». Второе – узнаваем, появилось много подписчиков, в городе все останавливают и могут сфотографироваться. Я слышу много положительных отзывов и комплиментов. Люди даже обращаются за консультациями: «Пожалуйста, помогите создать такую же семью». Особенно после появления в эфире моей жены. В сети есть очень много фотографий нашей семьи, и у людей сложился правильный пазл – вот какой Алик, вот такая у него семья.

Что вы можете сказать людям, которые собираются поучаствовать в проекте «МастерШеф»?

Я посоветую всем, кто читает это интервью, никогда не бояться своих мыслей. К примеру, я хотел стать знаменитым, но не понимал, как это сделать. Я никогда не мог представить, что попаду на «МастерШеф». Более того, когда были аматоры, никогда не мог представить, что когда-либо появятся профессионалы, и я туда попаду именно как профи. Это все случилось! Это доказательство того, что не стоит бояться желаний. Правильно мыслите, правильно планируйте, тогда у вас обязательно все получится!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ