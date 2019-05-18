Євробачення-2019: від Норвегії виступить KEiiNO з піснею «Spirit in the Sky»
Норвегію представить гурт KEiiNO з композицією «Spirit in the Sky». Музиканти виступатимуть у Тель-Авіві в фіналі 18 травня. Детальніше про конкурсну пісню учасників Євробачення-2019 і про гурт – в матеріалі.
Євробачення 2019: дивитись онлайн-трансляцію фіналу від 18 травня 2019
KEiiNO – «Spirit in the Sky»
До складу норвезького гурту KEiiNO входять саамський репер Фред-Рене Бульо і співаки Том Х’юго Хермансен і Олександра Ротан. Започаткували колектив Том і Алекс Олссон. Саме вони склали нарис пісні, головною ідеєю якої є боротьба за рівні права незалежно від етнічної приналежності, гендерної ідентичності, сексуальності.
Норвезько-саамский гурт поєднує у своїй творчості поп, електроніку, танцювальну музику і йойк.
У травні KEiiNO представлятиме Норвегію на Євробаченні-2019 з композицією «Spirit in the Sky». У конкурсній пісні музиканти поєднали англійську і саамську мови, а також поп-музику і йойк.
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Відомо, що за право представляти Норвегію змагалося 10 виконавців на «Melodi Grand Prix 2019».
Виступ KEiiNO на Євробаченні-2019: