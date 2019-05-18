Норвегію представить гурт KEiiNO з композицією «Spirit in the Sky». Музиканти виступатимуть у Тель-Авіві в фіналі 18 травня. Детальніше про конкурсну пісню учасників Євробачення-2019 і про гурт – в матеріалі.

Євробачення 2019: дивитись онлайн-трансляцію фіналу від 18 травня 2019

KEiiNO – «Spirit in the Sky»

<span style="font-weight: 400;">До складу норвезького гурту KEiiNO входять саамський репер Фред-Рене Бульо і співаки Том Х’юго Хермансен і Олександра Ротан. Започаткували коллектив Том і Алекс Олссон. Саме вони склали нарис пісні, головною ідеєю якої є боротьба за рівні права незалежно від етнічної приналежності, гендерної ідентичності, сексуальності.</span><span style="font-weight: 400;">Норвезько-саамский гурт поєднує у своїй творчості поп, електроніку, танцювальну музику і йойк.</span><span style="font-weight: 400;">У травні KEiiNO представлятиме Норвегію на Євробаченні-2019 з композицією «Spirit in the Sky». У конкурсній пісні музиканти поєднали англійську і саамську мови, а також поп-музику і йойк.</span><span style="font-weight: 400;">Відомо, що за право представляти Норвегію змагалося 10 виконавців на «Melodi Grand Prix 2019».</span> </p> <p>

До складу норвезького гурту KEiiNO входять саамський репер Фред-Рене Бульо і співаки Том Х’юго Хермансен і Олександра Ротан. Започаткували колектив Том і Алекс Олссон. Саме вони склали нарис пісні, головною ідеєю якої є боротьба за рівні права незалежно від етнічної приналежності, гендерної ідентичності, сексуальності.

Норвезько-саамский гурт поєднує у своїй творчості поп, електроніку, танцювальну музику і йойк.

У травні KEiiNO представлятиме Норвегію на Євробаченні-2019 з композицією «Spirit in the Sky». У конкурсній пісні музиканти поєднали англійську і саамську мови, а також поп-музику і йойк.

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Відомо, що за право представляти Норвегію змагалося 10 виконавців на «Melodi Grand Prix 2019».

Виступ KEiiNO на Євробаченні-2019:

KEiiNO – «Spirit in the Sky»



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