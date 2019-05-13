Євробачення 2019: чому Україна не буде голосувати

Жителі України не зможуть голосувати за конкурсантів, оскільки країна відмовилася від участі в Євробаченні-2019. Про це повідомила в кінці лютого голова делегації міжнародного конкурсу Оксана Скібінська. До слова, незважаючи на це, трансляція все одно буде. Детальніше – в матеріалі.

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Українці не зможуть проголосувати за свого фаворита на Євробаченні-2019, оскільки країна не братиме участі в конкурсі. Нагадуємо, що переможниця Нацвідбору MARUV відмовилася підписати договір з НСТУ. Слідом за співачкою негативна відповідь надійшла від Freedom Jazz і Kazka. Оскільки артисти не перемогли у конкурсі, вони не вважали правильним їхати у якості представника від України на Євробачення-2019.

Незважаючи на цей сумний факт, за словами представників НСТУ, трансляцію конкурсу не скасовано. Про це заявила голова делегації міжнародного конкурсу від України Оксана Скібінська: «Це буде так само, як 2015 року, коли ми просто транслюємо, але голосування не проводимо».

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Євробачення-2019 пройде 14 травня (перший півфінал), 16 травня (другий півфінал) і 18 травня (фінал) в Тель-Авіві.

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