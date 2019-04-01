Нацвідбір-2019: топ-10 фактів про співачку MARUV
01.04.2019
Цього року Україна не братиме участі в Євробаченні, оскільки MARUV відмовилася від міжнародного конкурсу. Її не влаштували деякі пункти домовленості. Топ-10 цікавих фактів про епатажну співачку – в матеріалі.
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- Мрія MARUV – представити Україну на Євробаченні. Для Анни Корсун та її чоловіка Олександра, який ще і директор співачки, представити Україну на Євробаченні – заповітна мрія. Багато хто вважає, що для артистки участь у Національному відборі – це піар, але подружжя заявило, що вони по-справжньому жадали перемоги.
- Всі премії для MARUV. На музичній премії YUNA епатажна співачка стала першою в номінаціях «Найкращий електронний хіт», «Найкраща пісня іноземною мовою», «Найкращий дует», «Відкриття року».
- Вокаліст і за сумісництвом радіофізик. Анна Корсун у 2014 році закінчила факультет автоматики та приладобудування Харківського політехнічного інституту. Зірка отримала дипломи за двома спеціальностями: «Радіофізика і електроніка» і «Фахівець у сфері інтелектуальної власності».
- Музична кар’єра MARUV почалася з нічного клубу. У студентські роки викладачка Ані з вокалу допомогла їй туди влаштується співачкою. У репертуарі виконавиці був в основному шансон.
- Зі своїм чоловіком MARUV познайомилася в нічному клубі. Дівчина відразу ж звернула увагу на Олександра, але з посмішкою зізнається, що деякий час (півроку) він не відповідав їй взаємністю.
- Одним із перших розгледів талант дівчини Сергій Лазарєв (учасник Євробачення-2019 від Росії). Він сказав, що вона стане насправді крутою артисткою.
- Більше ніяких каверів! Після участі в «Х-фактор»-8 (тоді Анна не дійшла навіть до фіналу) співачка прийняла рішення співати тільки свої пісні (ну, і більше нікому не догоджати).
- Перешкоди на шляху до успіху. Переїхавши до Києва, Анна стикнулася з великою конкуренцією. У столиці було багато гідних вокалістів, і довелося починати все з нуля. До зустрічі з київським аранжувальником Михайлом Бусіним (BOOSIN) співачка замислювалася про те, щоб припинити музичну кар’єру.
- MARUV познайомилася з BOOSIN в шинку. Саме з того моменту музиканти почали тісно співпрацювати.
- Текст до хіта «DRUNK GROOVE» був написаний за ніч.
Детальніше дивіться у другому випуску «Небачене Євробачення»:
Video: Нацвідбір-2019: топ-10 фактів про співачку MARUVДізнайтеся цікаві факти про переможницю українського відбору на Євробачення. Чи правда, що до перемоги в міжнародному конкурсі Марув йшла близько семи років? Топ 10 фактів про MARUV - в матеріалі
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