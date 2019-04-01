Нацотбор-2019: топ-10 фактов о певице MARUV
01.04.2019
В этом году Украина не будет принимать участие в Евровидении, поскольку MARUV отказалась от международного конкурса. Ее не устроили некоторые пункты договоренности. Топ-10 интересных фактов об эпатажной певице – в материале.
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- Мечта MARUV – представить Украину на Евровидении. Для Анны Корсун и ее мужа Александра, который еще и директор певицы, представить Украину на Евровидении – заветная мечта. Многие считают, что для артистки участие в Национальном отборе – это попросту пиар, но супруги заявили, что они по-настоящему жаждали победы.
- Все премии для MARUV. На музыкальной премии YUNA эпатажная певица стала первой в номинациях «Лучший электронный хит», «Лучшая песня на иностранном языке», «Лучший дуэт», «Открытие года».
- Вокалист и по совместительству радиофизик. Анна Корсун в 2014 году окончила факультет автоматики и приборостроения Харьковского политехнического института. Звезда получила дипломы по двум специальностям: «Радиофизика и электроника» и «Специалист в сфере интеллектуальной собственности».
- Музыкальная карьера MARUV началась с ночного клуба. В студенческие годы преподавательница Ани по вокалу помогла ей туда устроиться певицей. В репертуаре исполнительницы был в основном шансон.
- Со своим мужем MARUV познакомилась в ночном клубе. Девушка сразу же обратила внимание на Александра, но с улыбкой признается, что некоторое время (полгода) он не отвечал ей взаимностью.
- Одним из первых разглядел талант девушки Сергей Лазарев (участник Евровидения-2019 от России). Он сказал, что она станет крутой артисткой.
- Больше никаких каверов! После участия в «Х-фактор»-8 (тогда Анна не дошла даже до финала) певица приняла решение петь только свои песни (ну, и больше никому не угождать).
- Препятствия на пути к успеху. Переехав в Киев, Анна столкнулась с большой конкуренцией. В столице было много достойных вокалистов, и пришлось начинать все с нуля. До встречи с киевским аранжировщиком Михаилом Бусиным (BOOSIN) певица задумывалась о том, чтобы прекратить музыкальную карьеру.
- MARUV познакомилась с BOOSIN в кабаке. Именно с того момента музыканты начали свое тесное сотрудничество.
- Текст к хиту «DRUNK GROOVE» был написан за ночь.
Подробнее смотрите во втором выпуске «Небачене Євробачення»-2019:
Video: Нацотбор-2019: топ-10 фактов о певице MARUVУзнайте интересные факты о победительнице украинского отбора на Евровидение. Правда ли, что к победе на международном конкурсе Марув шла около семи лет? Топ-10 фактов про MARUV – в материале
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