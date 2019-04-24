Коли очікувати магнітні бурі в травні 2019 року і як уберегти себе від поганого самопочуття? Це цікавить майже кожного, а особливо метеозалежних людей. Щоб допомогти вам захистити свій організм, учасники «Битви екстрасенсів» підготували графік магнітних бур на травень 2019. А актриса серіалу «Зоя» Юлія Бернгардт розповіла, як вона зберігає своє здоров’я.

Магнітні бурі відбуваються через сильні хвильові удари від спалахів на Сонці. Такі коливання викликають найрізноманітніші наслідки у людини, згубно впливаючи на її організм. Щоб уберегти своє здоров’я, потрібно знати графік магнітних бур.

Прогноз магнітних бур на травень 2019 року

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5 травня

Коливання середньої сили припадають на 5 травня. Ця буря триватиме лише один день, але буде дуже неприємна для метеозалежних людей. Може сильно розболітися голова, порушитися робота серцево-судинної системи, з’явитися занепад сил.

11–17 травня

Сильну магнітну бурю слід очікувати саме в цей період. Активність на поверхні Сонця досягає піку, тому потрібно побоюватися впливу магнітних бур у травні 2019. У ці дні краще залишатися вдома, а не напружуватися на роботі. Метеоудар вплине на людей, які страждають від серцево-судинних захворювань.

20–25 травня

Очікується ще одна магнітна буря, але менш активна. Метеозалежні люди стикнуться з погіршенням самопочуття та пригніченістю. Найбільш поширені симптоми в період магнітних бур у травні — висока дратівливість, агресивність, втома.

28 травня

Спалах потужних магнітних коливань слід очікувати 28 травня. Магнітна буря вплине не тільки на людський організм, але і на техніку. Тому можливий збій в роботі мобільного зв’язку. На цей раз у групу ризику потраплять в основному люди похилого віку. Але всім іншим варто бути пильними та не забувати про своє здоров’я.

Рекомендації лікарів щодо магнітних бур у травні 2019 року:

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Уникати стресових ситуацій на роботі та вдома.

Важку роботу краще перенести на більш вдалі дні, в період магнітних бур потрібно відпочивати.

Часто гуляти на свіжому повітрі, але уникати фізичних навантажень.

Стежити за харчуванням: їсти рибу, бобові, горіхи, свіжі овочі та фрукти. Також пити вітаміни для поліпшення імунітету.

Не забувати про водний баланс.

Не пити кави, газованих напоїв і алкоголю.

Актриса серіалу «Зоя» Юлія Бернгардт не дуже піддається впливу магнітних бур. Дівчина розповіла, як легко зберігає своє здоров’я:

«Буває, реагую на Місяць, тоді у мене настає безсоння. Занепад сил відчуваю, але на допомогу приходить друге дихання! Взагалі, вітаміни та прогулянки сосновим лісом або морем — моє спасіння! А ще я отримую енергію від людей, які просто так можуть сказати добре слово».

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