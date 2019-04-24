Місячний календар стрижок на травень 2019 року допоможе вам зробити нову зачіску в найсприятливіший день. Щоб домогтися хорошого результату, необхідно враховувати фазу Місяця у травні 2019 року. У матеріалі від екстрасенса Ярослави Федорової ви дізнаєтеся, в які дні травня найкраще стригтися і міняти зачіску.

Ближче до літа кожна дівчина хоче підготувати своє волосся до нової пори. Хтось прибирає довжину, а хтось кардинально вдається до перевтілення. Однак варто враховувати, що в травні сприятливих днів для зміни образу не так багато, як хотілося б. Тому підготуватися до походу в перукарню потрібно заздалегідь. Ба більше, волосся є носієм вашої енергетики і джерелом сили. Якщо стригти їх в неправильний або невідповідний день, то можна позбутися усіх позитивних емоцій. А щоб підсилити рівень своєї гармонії, змінити енергетику в кращу сторону, то стрижіть локони згідно з місячним календарем на травень 2019 року.

Більше на тему: Модні зачіски 2019: тренди на весь рік

Сприятливі дні для стрижки у травні 2019 року

Стригтися або експериментувати зі стрижкою можна в такі дати травня: 06, 07, 13, 15 і 16. Фарбування волосся особливо вдасться (колір буде довго триматися на волоссі) в період зростаючого Місяця, а саме з 16 по 18 травня.

Несприятливі дні для стрижки у травні 2019 року

Утриматися від стрижок в травні 2019 слід в такі дати: 19, 20, 21, 22, 23 і 24. У ці дні місяць перебуватиме у фазі Стрільця і Козерога. Якщо експериментувати в ці дні, то волосся стане неслухняним і ламким. Фарбування не виправдає всі очікування, а колір нерівномірно змиється.

Більше на тему: Модне фарбування 2019: поради Олени Мельник

Нейтральні дні для стрижки у травні 2019 року

Стрижка 1, 2, 3, 4, 5 травня, а також з 25 до кінця місяця не дасть особливо ніяких змін. Багато чого буде залежати від вашого енергетичного поля. Наскільки сильно ви зможете впоратися зі своїми емоціями, настільки і вплине стрижка на ваше життя в наступному місяці. Ці дні нейтральні, тому стригтися чи ні, вирішувати вам.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ