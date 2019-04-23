Скільки днів відпочиватимуть українці на травневі свята у 2019 році Це питання хвилює всіх жителів нашої країни. Великдень плавно перейде у травневі свята і подарує додаткові дні відпочинку – цілих 5 днів! Детальніше читайте в матеріалі.

У травні українців чекатимуть відразу два додаткові вихідні дні. У зв’язку з тим, що Великдень святкуємо у неділю, 28 квітня, Кабмін України прийняв рішення продовжити вихідні до 1 травня включно. Таким чином, українці відпочиватимуть у такі дні:

з 27 по 30 квітня (Великдень-2019)

1 травня (День праці)

9 травня (День Перемоги)

Приємним бонусом стане скорочення робочого дня 8 травня на 1 годину. Але субота, 11 травня, – навпаки, стане робочим днем. У цей день українці будуть відпрацьовувати вівторок, 30 квітня.

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