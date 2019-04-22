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Великий піст 2019: морквяний кекс з апельсиновою глазур’ю

22.04.2019

Пісний морквяний кекс можна дуже легко і швидко приготувати вдома. Крім економії часу, цей десер містить корисної моркви більше, ніж борошна. Покроковий рецепт морквяного кексу з апельсиновою глазур’ю від судді «МастерШеф. Професіонали»  Лізи Глінської знайдете  матеріалі.

как приготовить постный морковный кекс с апельсиновой глазурью

Інгредієнти:

Для кексу:

  • борошно 130 г
  • розпушувач 10 г
  • білий цукор 140 г
  • цедра апельсина 1 шт.
  • сіль – дрібка
  • кориця ⅓ ч. л.
  • апельсиновий фреш 60 мл
  • соняшникова рафінована олія 80 мл
  • терта морква 250 г
  • волоські горіхи 150 г

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Для апельсинової глазурі:

  • апельсиновий фреш 350 мл
  • цукрова пудра 150 г
  • цедра апельсина 1 шт.

Приготування:

  1. Відправляємо у миску борошно, розпушувач, цукор, сіль, корицю, цедру апельсина і все перемішуємо.
  2. Змішуємо в іншій мисці моркву, апельсиновий фреш, рослинне масло і обсмажені подрібнені волоські горіхи.
  3. З’єднуємо обидві маси це закладка на 2 форми.
  4. Змащуємо форми рослинним маслом і присипаємо борошном.
  5. Випікаємо у формі для кексів при температурі 170 ° С 50-60 хвилин.
  6. Готовність перевіряємо дерев’яною шпажкою.
  7. Змішуємо апельсиновий фреш з цукровою пудрою, додаємо цедру апельсина.
  8. Покриваємо готовий гарячий кекс апельсинової глазур’ю.

Джерело glinskaya.com.ua

Смачного!

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