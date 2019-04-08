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Що приготувати на пікнік: топ-5 найкращих страв

08.04.2019

Великдень у 2019 році припадає на 28 квітня, неділю, і українців чекають додаткові вихідні. Це прекрасна можливість організувати дозвілля на свіжому повітрі. Що приготувати на пікнік, щоб максимально насолодитися відпочинком? Читайте в нашому матеріалі топ-5 найкращих рецептів страв.

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Настає сезон пікніків на природі. Які страви можна ще приготувати, крім шашликів? Поки готується м’ясо, прекрасно вгамувати голод допоможуть різноманітні закуски. Прості і смачні рецепти допоможуть вам прекрасно провести час, не витрачаючи зайвих зусиль.

Лаваш із зеленню, сиром та морквою

Лаваш с зеленью, сыром и морковью рецепт

Інгредієнти:

  • Лаваш — 1 шт.
  • Морква — 2 шт.
  • Сир твердий — 150 г
  • Сирок плавлений — 150 г
  • Майонез — 50 г
  • Зелень за смаком

Спосіб приготування: 

  1. Натріть сир, плавлений сирок і моркву на крупну терку.
  2. Дрібно наріжте зелень. Додайте майонез та перемішайте.
  3. Розкладіть лист лаваша. Розподіліть начинку рівномірно по всій поверхні.
  4. Скрутіть лаваш в тугий рулет і наріжте на невеликі рулетики.

Хумус

Хумус рецепт

Хумус можна чудово поєднувати не тільки з грісіні та крекерами, а й зі стеблами селери, огірками, солодким перцем і спаржею. Спробуйте також хумус із квасолі від Юрія Ковриженка або закуску з запеченого буряка та квасолі.

Інгредієнти:

  • Нут — 100 г
  • Лимонний сік — 10 мл
  • Оливкова олія — 20 мл
  • Зіра подрібнена — 0,5 ч. л.
  • Копчена паприка — 5 г
  • Тахіна — 40 г

Спосіб приготування: 

  1. Промийте і замочіть нут у великій кількості води на 10—15 годин.
  2. Злийте воду, варіть нут 2 години. Не соліть! Відвар процідіть в окремий посуд.
  3. Пюруйте нут в блендері до однорідної консистенції, поступово додаючи відвар.
  4. В отриману масу додайте оливкову олію, лимонний сік і спеції. Знову все ретельно збийте.

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Швидкі листкові пиріжки

Быстрые слоенные пирожки рецепт

Такі швидкі пиріжки можна готувати з будь-якими начинками на свій смак: сир, ковбаса, шпинат, фета, зелень, яйця. Спробуйте також простий рецепт пирога зі шпинатом і сиром.

Інгредієнти:

  • Листкове тісто — 1 уп.
  • Ковбаса — 200 г
  • Сир — 100 г
  • Яйце — 1 шт.
  • Зелень за смаком

Спосіб приготування:

  1. Наріжте дрібно ковбасу. Сир натріть на крупній тертці. Зелень дрібно наріжте. Перемішайте між собою.
  2. Розкачуємо тісто і викладаємо начинку. Скручуємо тісто рулетом, який потім нарізаємо кружечками.
  3. На застелене пергаментом деко викладайте кружечки, зверху змащуючи яйцем.
  4. Запікайте 15 хвилин в попередньо розігрітій до 220 градусів духовці.

Фрукти і овочі на шпажках

Фрукты и овощи на шпажках рецепт

Такі легкі та швидкі закуски можна комбінувати на свій смак. Від класичних із сиром і шинкою до фруктових асорті.

Інгредієнти:

  1. Шинка — 200 г
  2. Сир — 200 г
  3. Маслини — 100 г
  4. Помідори — 200 г
  5. Болгарський перець — 200 г

Спосіб приготування:

  1. Шинку і сир наріжте кубиками.
  2. Помідори і перець наріжте на пластинки.
  3. Візьміть шпажку і нанизуйте по черзі на неї всі інгредієнти.

Сирні коржики

Сырные лепешки рецепт

Інгредієнти:

  • Сир — 200 г
  • Йогурт без добавок — 200 г
  • Яйця курячі — 2 шт.
  • Борошно — 100 г
  • Куряча грудка відварна — 100 г
  • Твердий сир — 100 г
  • Зелена цибуля — за смаком
  • Спеції — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Натріть сир на крупній тертці.
  2. Змішайте сир, яйця, борошно і спеції. Вимісіть тісто.
  3. Розділіть отримане тісто на 2 частини, додавши в одну з них зелену цибулю.
  4. Розігрійте сковороду, вилийте 0,5 склянки тіста. Накрийте кришкою на 3 хвилини. Потім підніміть кришку і посипте сиром та залийте залишками тіста. Знову накрийте кришкою на 4 хвилини.
  5. Переверніть корж і смажте під кришкою ще 2 хвилини.

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Також захопіть із собою легкі закуски: бурякові чипсипряні огірки по-корейськи або закуску із сала з часником!

Приємного відпочинку та гарного настрою!

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