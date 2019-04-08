Що приготувати на пікнік: топ-5 найкращих страв
Великдень у 2019 році припадає на 28 квітня, неділю, і українців чекають додаткові вихідні. Це прекрасна можливість організувати дозвілля на свіжому повітрі. Що приготувати на пікнік, щоб максимально насолодитися відпочинком? Читайте в нашому матеріалі топ-5 найкращих рецептів страв.
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Настає сезон пікніків на природі. Які страви можна ще приготувати, крім шашликів? Поки готується м’ясо, прекрасно вгамувати голод допоможуть різноманітні закуски. Прості і смачні рецепти допоможуть вам прекрасно провести час, не витрачаючи зайвих зусиль.
Лаваш із зеленню, сиром та морквою
Інгредієнти:
- Лаваш — 1 шт.
- Морква — 2 шт.
- Сир твердий — 150 г
- Сирок плавлений — 150 г
- Майонез — 50 г
- Зелень за смаком
Спосіб приготування:
- Натріть сир, плавлений сирок і моркву на крупну терку.
- Дрібно наріжте зелень. Додайте майонез та перемішайте.
- Розкладіть лист лаваша. Розподіліть начинку рівномірно по всій поверхні.
- Скрутіть лаваш в тугий рулет і наріжте на невеликі рулетики.
Хумус
Хумус можна чудово поєднувати не тільки з грісіні та крекерами, а й зі стеблами селери, огірками, солодким перцем і спаржею. Спробуйте також хумус із квасолі від Юрія Ковриженка або закуску з запеченого буряка та квасолі.
Інгредієнти:
- Нут — 100 г
- Лимонний сік — 10 мл
- Оливкова олія — 20 мл
- Зіра подрібнена — 0,5 ч. л.
- Копчена паприка — 5 г
- Тахіна — 40 г
Спосіб приготування:
- Промийте і замочіть нут у великій кількості води на 10—15 годин.
- Злийте воду, варіть нут 2 години. Не соліть! Відвар процідіть в окремий посуд.
- Пюруйте нут в блендері до однорідної консистенції, поступово додаючи відвар.
- В отриману масу додайте оливкову олію, лимонний сік і спеції. Знову все ретельно збийте.
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Швидкі листкові пиріжки
Такі швидкі пиріжки можна готувати з будь-якими начинками на свій смак: сир, ковбаса, шпинат, фета, зелень, яйця. Спробуйте також простий рецепт пирога зі шпинатом і сиром.
Інгредієнти:
- Листкове тісто — 1 уп.
- Ковбаса — 200 г
- Сир — 100 г
- Яйце — 1 шт.
- Зелень за смаком
Спосіб приготування:
- Наріжте дрібно ковбасу. Сир натріть на крупній тертці. Зелень дрібно наріжте. Перемішайте між собою.
- Розкачуємо тісто і викладаємо начинку. Скручуємо тісто рулетом, який потім нарізаємо кружечками.
- На застелене пергаментом деко викладайте кружечки, зверху змащуючи яйцем.
- Запікайте 15 хвилин в попередньо розігрітій до 220 градусів духовці.
Фрукти і овочі на шпажках
Такі легкі та швидкі закуски можна комбінувати на свій смак. Від класичних із сиром і шинкою до фруктових асорті.
Інгредієнти:
- Шинка — 200 г
- Сир — 200 г
- Маслини — 100 г
- Помідори — 200 г
- Болгарський перець — 200 г
Спосіб приготування:
- Шинку і сир наріжте кубиками.
- Помідори і перець наріжте на пластинки.
- Візьміть шпажку і нанизуйте по черзі на неї всі інгредієнти.
Сирні коржики
Інгредієнти:
- Сир — 200 г
- Йогурт без добавок — 200 г
- Яйця курячі — 2 шт.
- Борошно — 100 г
- Куряча грудка відварна — 100 г
- Твердий сир — 100 г
- Зелена цибуля — за смаком
- Спеції — за смаком
Спосіб приготування:
- Натріть сир на крупній тертці.
- Змішайте сир, яйця, борошно і спеції. Вимісіть тісто.
- Розділіть отримане тісто на 2 частини, додавши в одну з них зелену цибулю.
- Розігрійте сковороду, вилийте 0,5 склянки тіста. Накрийте кришкою на 3 хвилини. Потім підніміть кришку і посипте сиром та залийте залишками тіста. Знову накрийте кришкою на 4 хвилини.
- Переверніть корж і смажте під кришкою ще 2 хвилини.
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Приємного відпочинку та гарного настрою!