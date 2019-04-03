Євробачення 2019: організатори змінили порядок оголошення результатів

Пісенний конкурс несе все нові і нові сюрпризи. Організатори Євробачення-2019 вирішили змінити порядок оголошення результатів в фіналі. Як тепер все буде відбуватися – читайте в матеріалі.

В цьому році оголошення переможця буде відбуватися трохи інакше. Організатори Євробачення-2019 вирішили заінтригувати глядачів ще більше і змінили порядок оголошення смс-голосів.

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Спочатку, як і раніше, національні журі всіх країн віддасть свої голоси законкурсантів, які їм сподобалися найбільше. А потім, в залежності від цього, будуть оголошені голоси від глядачів. Саме в їх черговість вирішили внести корективи.

Першими назвуть бали для країни, яка набрала найменше голосів від членів журі, потім для тих, хто отримав передостаннє місце і так далі. Тобто, в самому кінці ми дізнаємося як розподілилися голоси глядачів між конкурсантами, хто отримав найбільше балів від національних журі.

Таким чином, конкурс Євробачення-2019 стане ще більш інтригуючим. Дивіться перший півфінал 14 травня, другий півфінал – 16 травня, а фінал ви зможете побачити вже 18 травня на телеканалі СТБ.

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