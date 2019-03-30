У 5 випуску «МастерШеф. Професіонали» хтось повинен був попрощатися із проектом назавжди. Чим закінчилася битва чорних, хто пішов із «МастерШеф. Професіонали» – читайте в матеріалі.

У 5 випуску «МастерШеф. Професіонали» ніхто не пішов.

На проекті знову залишилося 13 осіб, і не всі були раді такому рішенню суддів. Адже хтось пройшов складний шлях вуконкурсах і переміг, а хтось дуже старався обійти суперників на останньому випробуванні.

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Невідомо, чи зроблять такий подарунок журі в наступних випусках. Ясно одне – далі стане тільки складніше, а конкуренція зростатиме.

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