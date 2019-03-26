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Топ-6 фаворитів букмекерів: хто стане переможцем Євробачення-2019? (Голосування)

26.03.2019

Букмекери вже назвали своїх фаворитів  Євробачення-2019. На лідируючих позиціях стоять Нідерланди, Росія та Швеція. Топ-6 закривають представники Швейцарії, Італії й Ісландії. Хто ж з цієї шістки фаворитів букмекерів стане переможцем пісенного конкурсу? Голосуйте нижче!

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