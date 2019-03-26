PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Евровидение-2019: кто с фаворитов станет победителем? (Голосование)

26.03.2019

Букмекеры уже назвали своих фаворитов Евровидения-2019. На лидирующих позициях стоят Нидерланды, Россия, Швеция. Вторая часть топ-6 – представители Швейцарии, Италии и Исландии. Кто же из этой шестерки фаворитов букмекеров станет победителем песенного конкурса? Голосуйте ниже!

Больше по теме: Евровидение-2019: все песни стран – участниц международного конкурса

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить