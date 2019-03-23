Зараз в магазинах косметики просто величезний вибір парфумів на будь-який смак. Але як вибрати парфуми, щоб вони не переставали подобатися дуже довгий час? Свій метод розповіла актриса серіалу «Кріпосна» Інна Рощина.

«Коли я вибираю парфуми, перш за все мене цікавить сам запах і оригінальність виробника. Якщо на собі я не відчуваю запаху парфумів, він підходить мені. Влітку віддаю перевагу легким квітково-фруктовим ароматам, але не нудотним.

Як правило, в парфумах, якими я користуюся, присутні нотки цитруса (мандарин, гіркий апельсин). Так само мені подобається, коли присутні в складі фрезія, жасмин, мускус, нотки червоного яблука і смородини. У холодну пору року використовую більш насичені і солодші аромати. Для мене важливо, як аромат розкривається», – розповіла Інна Рощина.

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Як вибрати парфуми: 10 порад парфумера

Але якщо ви все ще не знаєте на якому ароматі зупинитися і якщо приходите в магазин косметики і у вас очі розбігаються, то ми зібрали для вас найактуальніші поради щодо вибору парфумів від парфумера.

Йти за покупкою духів найкраще вранці, коли нюх ще не розпещений різними запахами. Не орієнтуйтеся на те, що говорять в рекламі про парфуми. І навіть не дивіться на те, чоловічі вони чи жіночі. Орієнтуйтеся тільки на свій нюх. У магазині не наносьте парфуми відразу на зап’ястя. Понюхайте спочатку кілька варіантів, три найцікавіших нанесіть на блоттер (спеціальну смужку паперу), і тільки самий прийнятний варіант – на руку. Місце, на яке нанесли запах ні в якому разі не можна розтирати, спирт повинен висохнути сам і тоді аромат розкриється повністю. І якщо цей аромат вам таки подобається, не біжіть відразу його купувати. Справжній запах розкриється тільки через 20 хвилин. Вийдіть з магазину і пройдіться. Ідеально, звичайно, якщо у вас є можливість походити з ароматом весь день. Так ви зможете дізнатися про стійкість парфуму і почути як він розкривається через певний час. Але існують і панорамні духи, тобто такі, що не змінюють свій запах з часом. У них немає початкових і пізніх нот. Щоб не розчаруватися в майбутньому, варто звернути на це увагу. Вам буде корисно дізнатися, що є ноти в ароматах, які діють на людину певним чином: наприклад, лаванда заспокоює, кава стимулює інстинкти шопоголіків, ваніль діє заспокійливо, а вишня робить співрозмовника більш поступливим. А якщо ви курите, то варто вибрати парфуми із запахом шкіри і тютюну. Вони будуть гармонійно поєднуватися з запахом від куріння і надавати особливого шарму. І тільки після такої «примірки» аромату на себе, вам варто повертатися в магазин і сміливо купувати парфуми, що вам сподобалися.

Як правильно наносити парфуми на шкіру

Якщо аромат для вас занадто сильний і ви відчуваєте після покупки, що він вас «душить», але все одно вам подобається, потрібно наносити його на правильне місце. Парфумер радить наносити аромат між лопаток на спині, тоді він не буде вас душити, але оточуючим буде чути. Якщо ж аромат вам прийнятний, варто наносити його на місця, де найкраще видно кров’яні судини: біля яремної вени, на згинах зап’ясть, ліктів і колін, на плечах. Найкраще запах тримається на зволоженій шкірі. Саме тому існує так багато кремів з запахом ароматів. Зволожите шкіру перед нанесенням і аромат протримається весь день. Свіжі прозорі аромати краще розпилювати на одяг: підкладку жакетів, внутрішню сторону блуз. Це врятує, наприклад, прозорі мускуси від швидкого «вигорання», до якого вони схильні в спеку. А ось важкі смолисті аромати, навпаки, хороші взимку на шкірі: вони мають зігріваючий ефект. Також існує міф, що якщо ви не відчуваєте запах парфумів на собі через певний час, то це ваш аромат. Це не так. Аромат повинен вам подобатися і ви цілком можете його відчувати протягом дня. Але якщо цього не відбувається, це означає, що ваш мозок просто блокує запах, щоб не перевантажуватися зайвою інформацією. Це нормально, але не варто на це орієнтуватися при виборі парфумів.

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