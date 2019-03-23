Сейчас в магазинах косметики просто огромный выбор духов на любой вкус. Но как выбрать духи, чтобы они не переставали нравится очень долгое время? Свой метод рассказала актриса сериала «Крепостная» Инна Рощина.

«Когда я выбираю парфюм, прежде всего меня интересует сам запах и подлинность производителя. Если на себе я не ощущаю запаха парфюма, он подходит мне. Летом отдаю предпочтение легким цветочно-фруктовым ароматам, но не приторным.

Как правило, в парфюмах, которыми я пользуюсь, присутствуют нотки цитруса (мандарин, горький апельсин). Так же мне нравится, когда присутствует в составе фрезия, жасмин, мускус, нотки красного яблока и смородины. В холодное время года использую более насыщенные и более сладкие ароматы. Для меня важно, как аромат расскрывается», – рассказала Инна Рощина.

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Как выбрать духи: 10 советов парфюмера

Но если вы все еще не знаете на каком аромате остановиться и если приходите в магазин косметики и у вас глаза разбегаются, то мы собрали для вас самые актуальные советы по выбору духов от парфюмера.

Идти за покупкой духов лучше всего утром, когда обоняние еще не избаловано разными запахами. Не ориентируйтесь на то, что говорят в рекламе о духах. И даже не смотрите на то, мужские они или женские. Ориентируйтесь только на свое обоняние. В магазине не наносите духи сразу на запястье. Понюхайте сначала несколько вариантов, три самых интересных нанесите на блоттер (специальную полоску бумаги), и только самый понравившийся вариант – на руку. Место, на которое нанесли запах ни в коем случае нельзя растирать, спирт должен высохнуть сам и тогда аромат раскроется полностью. И если этот аромат вам таки нравится, не бегите сразу его покупать. Настоящий запах раскроется только через 20 минут. Выйдите из магазина и пройдитесь. Идеально, конечно, если у вас есть возможность походить с ароматом весь день. Так вы сможете узнать о стойкости парфюма и услышать как он расскрывается через время. Но существуют и панорамные духи, то есть такие, что не меняют свой запах через время. У них нет начальных и поздних нот. Чтобы не разочароваться в будущем, стоит обратить на это внимание. Вам будет полезно узнать, что есть ноты в ароматах, которые действуют на человека определенным образом: например, лаванда успокаивает, кофе стимулирует инстинкты шопоголиков, ваниль действует умиротворяюще, а вишня делает собеседника более сговорчивым. А если вы курите, то стоит выбрать духи с запахом кожи и табака. Они будут гармонично сочетаться с запахом от курения и придавать особенного шарма. И только после такой «примерки» аромата на себя, вам стоит возвращаться в магазин и смело покупать понравившиеся духи.

Как правильно наносить духи на кожу

Если аромат для вас слишком сильный и вы ощущаете после покупки, что он вас «душит», но все равно вам нравится, нужно наносить его на правильное место. Парфюмер советует наносить аромат между лопаток на спине, тогда он не будет вас душить, но окружающим будет слышен. Если же аромат вам приемлим, стоит наносить его на места, где лучше всего видны кровянные сосуды: возле яремной вены, на сгибах запястий, локтей и коленей, на плечах. Лучше всего запах держится на увлажненной коже. Именно поэтому существует так много кремов с запахом ароматов. Увлажните кожу перед нанесением и аромат продержится весь день. Свежие прозрачные ароматы лучше распылять на одежду: подкладку жакетов, внутреннюю сторону блуз. Это спасет, например, прозрачные мускусы от быстрого «выгорания», к которому они склонны в жару. А вот тяжелые смолистые ароматы, напротив, хороши зимой на коже: они обладают согревающим эффектом. Также существует миф, что если вы не ощущаете запах духов на себе через время, то это ваш аромат. Это не так. Аромат должен вам нравится и вы вполне можете его ощущать на протяжении дня. Но если этого не происходит, это значит, что ваш мозг просто блокирует запах, чтобы не перегружаться лишней информацией. Это нормально, но не стоит на это ориентироваться при выборе духов.

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