Весняні рецепти: 5 ідей, що приготувати навесні
21.03.2019
Із приходом весни у звичні страви хочеться додати трохи свіжості. У цьому нам допомагають сезонні овочі та фрукти. Що приготувати навесні? Рецепти від суддів і учасників проекту «МастерШеф» читайте у матеріалі.
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Весняний салат від Ігоря Місевича
Інгредієнти:
- баклажани – 2 шт.
- цукіні – 1 шт.
- солодкий перець – 2 шт.
- цибуля – 1 шт.
- помідори – 6 шт.
- вода – 1 л
- сіль – 3 ст. л.
- цукор – 1 ст. л.
- оцет яблучний – 2 ст. л.
- оцет бальзамічний – 1 ч. л.
- оливкова олія – 7 ст. л.
- цукрова пудра – 1 ст. л.
- мед – 1 ч. л.
Приготування:
- Перець почистіть, а баклажани і цукіні наріжте.
- Приготуйте маринад з води, солі, цукру та оцту. Залийте ним баклажани.
- Змішайте оливкову олію, цукрову пудру, сіль і перець. Перемішайте все це з болгарським перцем і цукіні.
- Залиште овочі на 20 хвилин.
- Нанижіть баклажани, цукіні, перець і помідори на шампури і обсмажте до готовності.
- Наріжте цибулю.
- Приготуйте заправку з олії, бальзамічного оцту і меду.
- Змішайте всі інгредієнти.
Салат «Цезар» від Ектора Хіменеса-Браво
Інгредієнти:
- салат ромен – 1,5 пучка
- білий тостовий хліб – 7 шматочків
- часник – 5 зубчиків
- оливкова олія – 1 скл. + 4 ст. л.
- яйця – 2 шт.
- гірчиця суха – 0,5 ч. л.
- лимон – 1 шт.
- вустерський соус – 1 ч. л.
- сіль, чорний мелений перець
- пармезан – 30 г
- куряче філе – 300 г
- вершкове масло – 2 ст. л.
- соєвий соус – 2 ст. л.
Приготування:
- Листя промийте, замочіть на 15–30 хвилин у мисці з холодною водою. Обсушіть паперовим рушником і покладіть в холодильник.
- Для часниковий крутонов – зніміть скоринку з хліба і наріжте його кубиками 1 на 1 см. Збризніть підсолодженим лимонним соком.
- Підсушіть до легкого зарум’янювання в розігрітій до 180 °С духовці протягом 10 хв.
- Розітріть часник із сіллю і оливковою олією, прогрійте на сковорідці на повільному вогні. Викладайте у масло крутони і, перемішуючи, потримайте на вогні 1–2 хвилини.
- Замаринуйте куряче філе в суміші оливкової олії, соєвого соусу, часнику, меленого перцю, солі на 20–30 хвилин.
- Дістаньте філе з маринаду, обсушіть, обсмажте на розігрітій сковороді з оливковою олією 2–3 хвилини до золотистого кольору.
- Зніміть з вогню, викладіть на фольгу, додавши вершкове масло, посоліть, загорніть і відправте в духовку на 20 хвилин за температури 150 °С.
- Щоб приготувати соус-заправку для салату «Цезар»: 2 яйця опустіть на 1 хв. в каструлю з ледь киплячою водою.
- Потім дістаньте з окропу і залиште на 10 хв. при кімнатній температурі.
- Миску змастіть розчавленим часником. У неї відправте жовтки яєць, збийте виделкою. Додайте гірчицю, вустерський соус, сік лимона, сіль, перець, поступово підливайте холодну оливкову олія. Змішайте до отримання однорідної емульсії.
- Листя салату порвіть руками на невеликі частини, викладіть їх в миску з соусом, акуратно змішайте.
- Потім викладіть листя салату на тарілку.
- Зверху – крутони, тонкі смужки пармезану, шматочки курячого філе.
Зелена паста від Володимира Ярославського
Інгредієнти:
- Семола — 750 г
- Яйця — 8 шт.
- Хлорофіл — 24 г
- Свіжий шпинат — 1 кг
Повний рецепт пасти знайдете, клікнувши на підзаголовок вище.
Яблучний пиріг від Маші Яківчук
Інгредієнти:
- маргарин — 180 г
- борошно — 3 скл.
- яєчні жовтки — 4 шт.
- сметана — 3 ст. л.
- цукор — 1 ст.
- сода, погашена оцтом — 1 ч. л.
- яблука — 1 кг
Повний рецепт яблучного пирогазнайдете, клікнувши на підзаголовок вище.
Скрембл з гуакамоле і креветками від Сержика Файного
Інгредієнти:
- Яйця — 3–4 шт.
- Пармезан — 50 г
- Креветки — 2 шт.
- Вершки 33% — 30–40 мл
- Авокадо
- Кінза
- Базилік
- Хліб для тостів
Повний рецепт скремблу з гуакамоле та креветками знайдете, клікнувши на підзаголовок вище.
Смачного!
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