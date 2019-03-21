Молода артистка театру Клавдія Дрозд з’явиться в головній ролі у картині «Зоя». А вже з понеділка о 20:00 глядачі зможуть подивитися новий інтригуючий серіал на телеканалі СТБ. Біографію і все про творчий шлях Клавдії Дрозд читайте в матеріалі.

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Повне ім’я: Клавдія Дрозд-Буніна

Дата народження: 9 серпня 1997 р.

Місце народження: Київ

Діяльність: актриса кіно

Місце проживання: Київ

Дитинство та юність. Клавдія Дрозд — продовжувачка династії відомих акторів. Батько дівчини — народний артист України Георгій Дрозд, мама Анастасія Сердюк (Буніна) також популярна артистка в сучасному кіновиробництві. Їхня юна дочка виросла на знімальних майданчиках і захотіла пов’язати своє життя з творчістю. Також Клавдія активно займається спортом: легкою атлетикою та спортивною гімнастикою.

Початок акторської кар’єри. Першу роль Клавдія отримала в 10 років. Вона зіграла в епізоді у містичному трилері. Після школи у актриси не було сумнівів з вибором професії. Так вона вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

У свої юнацькі роки Клавдія встигла знятися у багатьох картинах і проявити свій професіоналізм. У 2017 році актриса виконала головну роль у 100-серійному телефільмі «Райське місце», після чого її популярність зросла.

Особисте життя. Клавдія ретельно приховує своє особисте життя. Дівчина активно займається саморозвитком та проявляє свій творчий потенціал.

Серіал «Зоя». У новому серіалі на телеканалі СТБ Клавдія Дрозд зіграє головну роль — красиву і дуже багату дівчину Зою. Її героїня народилася в заможній родині, але забезпеченість їй щастя не додала. Зоя втратила свого хлопця в жахливому ДТП. І бунтарка присяглася помститися вбивці її коханого.

Ролі Клавдії Дрозд у кіно:

2006 — «Дурдом», Наташа в дитинстві

2011 — «Ярость», Світлана

2011 — «Кохання і трохи перцю», Катя

2016 — «40+, або Геометрія любові», Оля

2016-2017 — «Райське місце», Ніна Костюк

2016 — «На лінії життя», епізод

2017 — «Подкидыши-2», Анастасія Вербицька

2019 — «Зоя», Зоя

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