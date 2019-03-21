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Клавдія Дрозд: біографія, творчість і всі новини про актрису

21.03.2019

Молода артистка театру Клавдія Дрозд з’явиться в головній ролі у картині «Зоя». А вже з понеділка о 20:00 глядачі зможуть подивитися новий інтригуючий серіал на телеканалі СТБ. Біографію і все про творчий шлях Клавдії Дрозд читайте в матеріалі.

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Більше на тему: «Зоя»: актори серіалу

Повне ім’я: Клавдія Дрозд-Буніна

Дата народження: 9 серпня 1997 р.

Місце народження: Київ

Діяльність: актриса кіно

Місце проживання: Київ

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Дитинство та юність. Клавдія Дрозд — продовжувачка династії відомих акторів. Батько дівчини — народний артист України Георгій Дрозд, мама Анастасія Сердюк (Буніна) також популярна артистка в сучасному кіновиробництві. Їхня юна дочка виросла на знімальних майданчиках і захотіла пов’язати своє життя з творчістю. Також Клавдія активно займається спортом: легкою атлетикою та спортивною гімнастикою.

Початок акторської кар’єри. Першу роль Клавдія отримала в 10 років. Вона зіграла в епізоді у містичному трилері. Після школи у актриси не було сумнівів з вибором професії. Так вона вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

У свої юнацькі роки Клавдія встигла знятися у багатьох картинах і проявити свій професіоналізм. У 2017 році актриса виконала головну роль у 100-серійному телефільмі «Райське місце», після чого її популярність зросла.

Особисте життя. Клавдія ретельно приховує своє особисте життя. Дівчина активно займається саморозвитком та проявляє свій творчий потенціал.

клавдия дрозд зоя

Серіал «Зоя». У новому серіалі на телеканалі СТБ Клавдія Дрозд зіграє головну роль — красиву і дуже багату дівчину Зою. Її героїня народилася в заможній родині, але забезпеченість їй щастя не додала. Зоя втратила свого хлопця в жахливому ДТП. І бунтарка присяглася помститися вбивці її коханого.

Ролі Клавдії Дрозд у кіно:

2006 — «Дурдом», Наташа в дитинстві

2011 — «Ярость», Світлана

2011 — «Кохання  і трохи перцю», Катя

2016 — «40+, або Геометрія любові», Оля

2016-2017 — «Райське місце», Ніна Костюк

2016 — «На лінії життя», епізод

2017 — «Подкидыши-2», Анастасія Вербицька

2019 — «Зоя», Зоя

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