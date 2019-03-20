Гороскоп на 21 березня 2019 року розповість, що трапиться в четвер. А якщо вас цікавлять передбачення в особистому житті, то читайте Любовний гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку від Хаяла Алекперова.

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Овен

Сьогодні вам може бути дуже складно змусити себе працювати. З колегами також досить складні взаємини.

Телець

Ваше життя дуже сильно змінилося і так, як раніше, вже бути не може. Залиште минуле в минулому.

Близнюки

Вашим проектом або ідеєю можуть зацікавитися люди з іншого міста. Вас чекає цікава співпраця.

Рак

В особистому житті Раків зміни. Ви готові до серйозної розмови, яка розставить всі крапки над «i». Вам потрібно обговорити всі плани і прийняти остаточне рішення.

Лев

Займіться сьогодні усіма паперовими справами, які потрібно давно залагодити. Чи то нотаріус, чи банківські питання – пора їх закрити.

Діва

У вас із дня на день буде важлива ділова зустріч, на якій ви укладете контракт століття.

Терези

Ви хочете змін у роботі, старі правила вас не влаштовують. Не бійтеся про це сказати.

Скорпіон

Займіться сьогодні вихованням дітей, тому що ви зараз для них дуже важлива людина в житті.

Стрілець

Хороший день, щоб провести будь-яку операцію, пов’язану з нерухомістю. Все буде залежати від вашої наполегливості.

Козеріг

Козероги буквально можуть зробити відкриття в цей день. Займіться роботою і це дасть свої грошові плоди.

Водолій

У Водоліїв триває успішний фінансовий період. Ви можете придумати хороший прибутковий бізнес і отримати кредит, якщо вам це потрібно.

Риби

Ви почуваєтеся не так, як раніше. І ви обов’язково захочете показати себе нового всьому світу.

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