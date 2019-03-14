Тетяна Литвинова показала дорослого сина

Суддя «МастерШеф» і любляча мама Тетяна Литвинова поділилася спільним знімком з дорослим сином в Instagram. Новою публікацією вона дуже порадувала своїх шанувальників. У безлічі коментарів зауважують красу змужнілого сина і зовнішню схожість із Тетяною.

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Тетяна Литвинова опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram рідкісне фото зі своїм дорослим сином Володимиром. Під публікацією вона емоційно написала декілька слів про швидкоплинність часу і ставлення сина до публічності.

«Не віриться, але цей дядько з бородою — мій син! Як таке могло статися?! Коли? Навіщо так швидко?! Зменшіть швидкість, я не встигаю», — підписала знімок Тетяна Литвинова.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Litvinova (@tanita_litvinova) 14 Мар 2019 в 12:24 PDT

Підписники активно пишуть у коментарях приємні слова і відзначають, що дорослий хлопець — справжній красень.

«Красунчик і схожий на Вас! Нехай завжди любить вас і поважає!»,«Гарний син. Подорослішав, змужнів, ну, просто красень»,«Тетяно, навіть не віриться! Навіть не думала, що такий красень, і він ваш син», — захоплюються підписники Тетяни.

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У підписі до публікації Тетяна також повідомила, що, за словами сина Володимира, в Instagram його немає. Та й взагалі її син категорично проти публічного життя, і Тетяна, як любляча мати, поважає його позицію.

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