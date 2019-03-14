PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Татьяна Литвинова показала взрослого сына

14.03.2019

Судья «МастерШеф» и любящая мама Татьяна Литвинова поделилась совместным снимком со взрослым сыном в Instagram. Новой публикацией она очень порадовала своих поклонников. Во множестве комментариев отмечают красоту возмужалого сына и внешнюю схожесть с Татьяной.

 

татьяна литвинова

Больше по теме: Татьяна Литвинова поделилась редким фото с сыном

Татьяна Литвинова опубликовала на своей официальной странице в Instagram редкое фото со своим взрослым сыном Владимиром. Под публикацией она эмоционально написала несколько слов о скоротечности времени и отношении сына к публичности.

«Не верится, но этот дядька с бородой мой сын! Как такое могло произойти?! Когда? Зачем так быстро?! Замедлите скорость, я не успеваю», — подписала снимок Татьяна Литвинова.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tatyana Litvinova (@tanita_litvinova)

Подписчики активно пишут в комментариях приятные слова и отмечают, что взрослый парень — настоящий красавец.

«Красавчик и похож на Вас! Пусть всегда любит вас и уважает!», «Красивый сын. Повзрослел, возмужал, ну, просто красавец», «Татьяна, даже не верится! Даже не думала, что такой красавчик, и он ваш сын», — восхищаются подписчики Татьяны.

Больше по теме: Кукурузно-сливовые маффины от Татьяны Литвиновой

В подписи к публикации Татьяна также сообщила, что, по словам сына Владимира, в Instagram его нет. Да и в целом ее сын категорически против публичной жизни, и Татьяна, как любящая мать, уважает его позицию.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить