Татьяна Литвинова показала взрослого сына

Судья «МастерШеф» и любящая мама Татьяна Литвинова поделилась совместным снимком со взрослым сыном в Instagram. Новой публикацией она очень порадовала своих поклонников. Во множестве комментариев отмечают красоту возмужалого сына и внешнюю схожесть с Татьяной.

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Татьяна Литвинова опубликовала на своей официальной странице в Instagram редкое фото со своим взрослым сыном Владимиром. Под публикацией она эмоционально написала несколько слов о скоротечности времени и отношении сына к публичности.

«Не верится, но этот дядька с бородой — мой сын! Как такое могло произойти?! Когда? Зачем так быстро?! Замедлите скорость, я не успеваю», — подписала снимок Татьяна Литвинова.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Litvinova (@tanita_litvinova) 14 Мар 2019 в 12:24 PDT

Подписчики активно пишут в комментариях приятные слова и отмечают, что взрослый парень — настоящий красавец.

«Красавчик и похож на Вас! Пусть всегда любит вас и уважает!», «Красивый сын. Повзрослел, возмужал, ну, просто красавец», «Татьяна, даже не верится! Даже не думала, что такой красавчик, и он ваш сын», — восхищаются подписчики Татьяны.

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В подписи к публикации Татьяна также сообщила, что, по словам сына Владимира, в Instagram его нет. Да и в целом ее сын категорически против публичной жизни, и Татьяна, как любящая мать, уважает его позицию.

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