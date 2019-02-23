Учасники гурту YUKO задоволені своїм номером, який витягли на жеребкуванні. Музиканти повідомили, що в постановці буде кілька змін. По-перше – два стильні аксесуари у Стаса (милиці), а по-друге – нові костюми. Детальніше про виступ фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2019 YUKO у фіналі читайте в матеріалі.

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YUKO – український гурт, який поєднує у своїй творчості фольклор і сучасну музику. Кожен альбом музикантів отримав високу оцінку критиків і увійшов у топ найкращих українських альбомів року за версією більшості українських ЗМІ.

Єдина україномовна пісня в фіналі була представлена гуртом YUKO. З перших акордів глядачі в залі активно підтримували артистів. Ведучий Сергій Притула зазначив, що їхні пісні навіть є в плей-листі президента України.

Судді розділилися в думках. Адрій Данилко хоч пожвавився під час виступу гурту, але у нього залишилося відчуття, що чогось бракувало. Джамала відзачила свободу колективу на сцені, а Євген Філатов підкреслив, що під час виступу намагався вгадати той чи це найвигідніший формат, який ми можемо запропонувати?

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«Завдяки професійній лікарській допомозі Стас сьогодні виступив без милиць. Спочатку несміливо, але потім кульку відбивав ногою. Чи задоволені ми своїм виступом? Можливо було декілька спірних моментів, але по відчуттях ми виступили набагато краще, ніж минулого разу. Ми знали сцену, ми менше думали і більше відчували», – діляться учасники колективу. – «Ми не згодні з Євгеном Філатовим щодо того, що нас не зрозуміють. Музика – інтернаціональна мова. Ми виступаємо в Європі і отримуємо великий відгук. Ми робимо щось нове і цікаве.»

Дивіться виступ YUKO з піснею «GALYNA GULIALA» в фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019:

Video: Солістка YUKO: Я хочу отримати українське громадянство YUKO - фіналіст Нацвідбору на Євробачення 2019! Як виступили Юко в фіналі українського Національного відбору, читайте в матеріалі

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