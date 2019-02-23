Участники группы YUKO довольны номером, который вытянули на жеребьевке. Музыканты сообщили, что в постановке будет несколько изменений. Во-первых – два стильных аксессуара у Стаса (костыли), а во-вторых – новые костюмы. Подробнее о выступлении финалистов Нацотбора на Евровидение-2019 YUKO в финале читайте в материале.

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YUKO – украинская группа, которая сочетает в своем творчестве фольклор и современную музыку. Каждый альбом музыкантов получил высокую оценку критиков и вошел в топ лучших украинских альбомов года по версии большинства украинских СМИ.

Единственная украиноязычная песня в финале была представлена группой YUKO. С первых аккордов зрители в зале активно поддерживали артистов. Ведущий Сергей Притула отметил, что их песни есть в плей-листе президента Украины.

Судьи разделились в мнениях. Адрей Данилко хоть оживился во время выступления группы, но у него осталось ощущение, что чего-то недостает. Джамала отметила свободу коллектива на сцене, а Евгений Филатов подчеркнул, что во время выступления пытался предугадать тот ли это самый выгодный формат, который мы можем предложить?

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Смотрите выступление YUKO с песней «GALYNA GULIALA» в финале Нацотбора на Евровидение-2019:

Video: Солистка YUKO: Я хочу получить украинское гражданство YUKO - финалист Нацотбора на Евровидение 2019! Как выступили Юко в финале украинского Национального отбора, читайте в материале

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