Щаслива новина для тих, хто засумнівався у порядності юного кухаря та учасника «МастерШеф»-8 Влада Міцкевича. Хлопець знову написав пост про екс-наречену Еліну Павленко. Тільки цього разу Влад зізнався: він любить її і бажає тільки щастя.

Коли і чим нарешті закінчиться «листування» екс-коханих у соціальних мережах, невідомо, мабуть, і їм самим. Добре, що Еліна Павленко поки дотримується однієї позиції і не встигла зробити те, про що шкодуватиме. Але влад Міцкевич за короткий період зміг розлютити шанувальників, образити колишню дівчину і знову зізнатися їй у коханні!

Ось, як виглядає останній пост Влада:

«Цей пост не буде про кулінарію, оскільки він – про інше. Хочу цей пост присвятити прекрасній, незабутній, неповторній дівчині, Еліні Павленко. Як ви знаєте, ми вже не разом, але через багато часу я усвідомив, що ця дівчина – краще, що траплялося у моєму житті. Пишу про це, тому що просто люблю, ЛЮБЛЮ цю людину, обожнюю усім серцем і хочу, щоб увесь світ був біля її ніг. Сподіваюся, хтось зможе його піднести, крім мене, тому що вона гідна».

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Влад також розповів про поїздку на батьківщину Еліни і знайомство з її батьками. Ця історія-ностальгія викликає сумніви в намірах хлопця. Тому нам залишається тільки спостерігати:

«Якось я приїхав до Миколаєва до своєї дівчини і познайомився із її сім’єю, мене дуже тепло прийняли, я у буквальному сенсі відчув себе як удома, грався із хрещеником, випив з мамою Ліни, вийшов 100 раз із батьком її на перекур, а потім ми пішли клубитися із сестрою у місцевий клуб, випили і провели чудово час. Після цього – пропозиція, все супер, і моя дівчинка переїхала до мене, але було багато нюансів, до яких ми просто не були готові… Сталося те, що сталося. До чого я говорю, знаю, багато було написано, сказано, але правду знаємо тільки ми. У свою чергу хочу сказати «спасибі» Еліні і рідним цієї дами, за те, що дали мені шанс, за те, що дали можливість бути щасливим і взагалі БОГУ за те, що мені так пощастило… зустріти ту єдину!».

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