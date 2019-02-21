Счастливая новость для тех, кто засомневался в порядочности юного повара и участника «МастерШеф»-8 Влада Мицкевича. Парень снова написал пост об экс-невесте Элине Павленко. Только в этот раз Влад признался: он любит ее и желает только счастья.

Когда и чем наконец-то закончится «переписка» экс-возлюбленных в социальных сетях, неизвестно, видимо, и им самим. Хорошо, что Элина Павленко пока придерживается одной позиции и не успела наломать дров. Но влад Мицкевич за короткий период смог разозлить поклонников, обидеть бывшую девушку и снова признаться ей в любви!

Вот, как выглядит последний пост Влада:

«Этот пост не будет о кулинарии, поскольку он – о другом. Хочу этот пост посвятить прекрасной, незабываемой, неповторимой девушке, Элине Павленко. Как вы знаете, мы уже не вместе, но спустя много времени я осознал, что эта девушка – лучшее, что случалось в моей жизни. Пишу об этом, потому что просто люблю, ЛЮБЛЮ этого человека, обожаю всем сердцем и хочу, чтобы весь мир был у её ног. Надеюсь, кто-то сможет его преподнести, кроме меня, потому что она достойна».

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Влад также рассказал о поездке на родину Элины и знакомство с ее родителями. Эта история-ностальгия вызывает сомнения в намерениях парня. Поэтому нам остается только наблюдать:

«Как-то я приехал в Николаев к свой девочке и познакомился с её семьей, меня очень тепло приняли, я в буквальном смысле почувствовал себя как дома, игрался с крестником, выпил с мамой Лины, вышел 100 раз с отцом ее на перекур, а затем мы пошли клубиться с сестрой в местный клуб, випили и провели прекрасно время. После этого – предложение, все супер, и моя девочка переехала ко мне, но было много нюансов, к которым мы просто не были готовы… Случилось то, что случилось. К чему я говорю, знаю, много было написано, сказано, но правду знаем только мы. В свою очередь хочу сказать «спасибо» Элине и родным этой дамы, за то, что дали мне шанс, за то, что дали возможность быть счастливым и вообще БОГУ за то, что мне так повезло… повстречать ту единственную!».

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