PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Модні зимові пальта 2019

20.02.2019

Зимові пальта це мастхев базового зимового гардеробу будь-якої модниці. Для тих, хто планує оновити гардероб, редакція сайту STB.UA підготувала невелику добірку наймодніших зимових пальт 2019 року. Про головні тренди цього сезону читайте далі.

Більше на тему: Мода 2019: які сумки в тренді цієї зими

Пальто в класичному стилі

Модные зимние пальто 2019

Класика на те і класика, щоб ніколи не виходити з моди. Багато хто вважає цей варіант досить нудним, але не варто його недооцінювати. Уміло підібрані аксесуари допоможуть щоразу виглядати по-новому. У цьому сезоні краще всього вибирати яскраві кольори: червоний, фуксія, жовтий, металік.

Хутряне пальто

Модные зимние пальто 2019

Модные зимние пальто 2019

Безперечний лідер зимових пальт 2019 штучне пальто-шуба максі. Вибирайте моделі в базових відтінках від білого до карамельного, а також варто звернути увагу на жовтий та червоний  топові кольори цього сезону.

Пальто з принтами

Модные зимние пальто 2019

Модные зимние пальто 2019

Також в цьому сезоні багато дизайнерів пропонують звернути свою увагу на великі принти клітинку і анімалістичні. Уже кілька сезонів «хижий» принт не виходить з моди.

Стьобане пальто

Модные зимние пальто 2019

На думку багатьох кутюр’є, стьобані пальта повинні зайняти центральне місце в гардеробі. Головний колір таких моделей базовий сірий і бежевий.

Більше на тему: Модне зимове взуття 2018–2019: поради від Ольги Сумської

Модні відтінки сезону осіньзима 2019

Модные оттенки сезона осень-зима 2019

Список улюблених відтінків одягу сезону осінь-зима 2019, крім улюблених бургунді, теплого коричневого, темно-синього і нюдових відтінків, також включає яскраві фуксія, лаймовий, металік і неонові кольори.

Джерело фото: Pinterest

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати