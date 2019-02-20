Зимові пальта — це мастхев базового зимового гардеробу будь-якої модниці. Для тих, хто планує оновити гардероб, редакція сайту STB.UA підготувала невелику добірку наймодніших зимових пальт 2019 року. Про головні тренди цього сезону читайте далі.

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Пальто в класичному стилі

Класика на те і класика, щоб ніколи не виходити з моди. Багато хто вважає цей варіант досить нудним, але не варто його недооцінювати. Уміло підібрані аксесуари допоможуть щоразу виглядати по-новому. У цьому сезоні краще всього вибирати яскраві кольори: червоний, фуксія, жовтий, металік.

Хутряне пальто

Безперечний лідер зимових пальт 2019 — штучне пальто-шуба максі. Вибирайте моделі в базових відтінках від білого до карамельного, а також варто звернути увагу на жовтий та червоний — топові кольори цього сезону.

Пальто з принтами

Також в цьому сезоні багато дизайнерів пропонують звернути свою увагу на великі принти — клітинку і анімалістичні. Уже кілька сезонів «хижий» принт не виходить з моди.

Стьобане пальто

На думку багатьох кутюр’є, стьобані пальта повинні зайняти центральне місце в гардеробі. Головний колір таких моделей — базовий сірий і бежевий.

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Модні відтінки сезону осінь – зима 2019

Список улюблених відтінків одягу сезону осінь-зима 2019, крім улюблених бургунді, теплого коричневого, темно-синього і нюдових відтінків, також включає яскраві — фуксія, лаймовий, металік і неонові кольори.

Джерело фото: Pinterest

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