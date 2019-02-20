Зимние пальто — это мастхэв базового зимнего гардероба любой модницы. Для тех, кто планирует обновить гардероб, редакция сайта STB.UA подготовила небольшую подборку самых модных зимних пальто 2019 года. О главных трендах этого сезона читайте далее.

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Пальто в классическом стиле

Классика на то и классика, чтобы никогда не выходить из моды. Многие считают этот вариант достаточно скучным, но не стоит его недооценивать. Умело подобранные аксессуары помогут каждый раз выглядеть по-новому. В этом сезоне лучше всего выбирать яркие цвета: красный, фуксия, желтый, металлик.

Меховое пальто

Бесспорный лидер зимних пальто 2019 — искусственное пальто-шуба макси. Выбирайте модели в базовых оттенках от белого до карамельного, а также стоит обратить внимание на желтые и красные — топовые цвета этого сезона.

Пальто с принтами

Также в этом сезоне многие дизайнеры предлагают обратить свое внимание на крупные принты — клетку и анималистичный. Уже несколько сезонов «хищный» принт не выходит из моды.

Стеганое пальто

По мнению многих кутюрье, стеганые пальто должны занять центральное место в гардеробе сезона зима-2019. Главный цвет таких моделей — базовый серый и бежевый.

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Модные оттенки сезона осень-зима 2019

Список любимых оттенков одежды сезона осень-зима 2019, кроме уже полюбившихся нам бургунди, теплого коричневого, темно-синего и нюдовых оттенков, также включает в себя яркие — фуксию, лаймовый, металлик и неоновые цвета.

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