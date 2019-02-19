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Супермісяць у лютому 2019: обряди та звичаї від екстрасенсів

19.02.2019

Повний місяць у лютому 2019 також називають Супермісяцем. Вважається, що це найкращий час для проведення різних ворожінь. Що потрібно робити у повний місяць 19 лютого 2019? Про це докладно розповіли експерти проекту «Слідство ведуть екстрасенси».

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19 лютого о 17:45 українці зможуть спостерігати рідкісне астрономічне явище   Супермісяць.

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Супермісяць  що це?

Супермісяць – це період, коли супутник Землі перебуває на максимально близькій відстані до нашої планети. Через це місяць здається дуже яскравим і незвично великий. Ясновидці та астрологи вважають, що саме у цей час бувають містичні і паранормальні події.

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Обряди та звичаї від екстрасенсів проекту  «Слідство ведуть екстрасенси»

Супермісяць  це ідеальний момент, аби позбутися усього поганого, що заважає у житті. Для цього напишіть на папері про все, що не дає вам рухатися далі. Поверніться обличчям до місяця і прочитайте написане вголос. Спаліть папір і скажіть слова подяки небесному світилу.

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Супермісяць: обряд на кохання

Наберіть у чашку відфільтрованої води. Потім додайте туди дрібку солі і поставте на підвіконня. Після цього тричі прочитайте замовляння: «Місячна вода, як сльоза дівоча, стану молодою, красивою і найшасливішою. Покохає мене коханий за привабливість і поступливість ». Після прочитання лягайте спати, а вранці випийте заговорену воду. Після кожного ковтка вам необхідно сказати наступні слова: «Водиця в мене –краса і любов для мене».

Обряд проведено, очікуйте незабаром результат.

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Супермісяць: обряд на удачу і здійснення бажань

Для виконання цього обряду вам необхідно написати на папері свої матеріальні бажання. Потім подякуйте місяцю і прочитайте список. Візьміть найбільшу купюру, яка у вас є і загорніть у неї написані бажання. Покладіть на місячне світло і залиште там. Ефект не моментальний, але протягом року всі бажання будуть поступово здійснюватись.

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