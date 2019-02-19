Полнолуние в феврале 2019 также называют Суперлуние. Считается, что это лучшее время для проведения различных гаданий. Что нужно делать в полнолуние 19 февраля 2019? Об этом подробно рассказали эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

19 февраля в 17:45 украинцы смогут наблюдать редкое астрономическое явление – Суперлуние.

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Суперлуние – что это?

Суперлуние – это период, когда спутник Земли находиться на максимально близком расстоянии к нашей планете. Из-за этого луна кажется очень яркой и необычно большой. Ясновидящие и астрологи считают, что именно в это время бывают мистические и паранормальные происшествия.

Обряды и обычаи от экстрасенсов проекта «Следствие ведут экстрасенсы»

Суперлуние – это идеальный момент, дабы избавиться от всего плохого, что мешает в жизни. Для этого напишите на бумаге обо всем, что не дает вам двигаться дальше. Повернитесь лицом к луне и прочтите написанное вслух. Сожгите бумагу и произнесите слова благодарности небесному светилу.

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Суперлуние: обряд на любовь

Наберите в чашку отфильтрованной воды. Затем добавьте туда щепотку соли и поставьте на подоконник. После этого трижды прочитайте заговор: «Лунная вода, как слеза девичья, стану молодой, красивой и беспечальной. Полюбит меня возлюбленный за привлекательность и покладистость». После прочтения ложитесь спать, а утром выпейте заговоренную воду. После каждого глотка вам необходимо сказать следующие слова: «Водица в меня – красота и любовь для меня».

Обряд проведен, ожидайте в скором времени результат.

Суперлуние: обряд на удачу и исполнение желаний

Для выполнения этого обряда вам необходимо написать на бумаге свои материальные желания. Затем поблагодарите луну и прочтите список. Возьмите самую крупную купюру, которая у вас есть и заверните в нее написанные желания. Положите на лунный свет и оставьте там. Эффект не моментальный, но в течении года все желания будут постепенно исполняться.

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