PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Суперлуние в феврале 2019: обряды и обычаи от экстрасенсов

19.02.2019

Полнолуние в феврале 2019 также называют Суперлуние. Считается, что это лучшее время для проведения различных гаданий. Что нужно делать в полнолуние 19 февраля 2019? Об этом подробно рассказали эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

полнолуние, полнолуние в феврале, полнолуние в феврале 2019, суперлуние, суперлуние что это, суперлуние в феврале

19 февраля в 17:45 украинцы смогут наблюдать редкое астрономическое явление Суперлуние.

Больше по теме: Лунные затмения 2019 года: когда и к чему готовиться, рассказала Рубина Цыбульская

Суперлуние что это?

Суперлуние – это период, когда спутник Земли находиться на максимально близком расстоянии к нашей планете. Из-за этого луна кажется очень яркой и необычно большой. Ясновидящие и астрологи считают, что именно в это время бывают мистические и паранормальные происшествия.

полнолуние, полнолуние в феврале, полнолуние в феврале 2019, суперлуние, суперлуние что это, суперлуние в феврале

Обряды и обычаи от экстрасенсов проекта «Следствие ведут экстрасенсы»

Суперлуние это идеальный момент, дабы избавиться от всего плохого, что мешает в жизни. Для этого напишите на бумаге обо всем, что не дает вам двигаться дальше. Повернитесь лицом к луне и прочтите написанное вслух. Сожгите бумагу и произнесите слова благодарности небесному светилу.

Больше по теме: Почему не везет в жизни: комментарии Хаяла Алекперова

Суперлуние: обряд на любовь

Наберите в чашку отфильтрованной воды. Затем добавьте туда щепотку соли и поставьте на подоконник. После этого трижды прочитайте заговор: «Лунная вода, как слеза девичья, стану молодой, красивой и беспечальной. Полюбит меня возлюбленный за привлекательность и покладистость». После прочтения ложитесь спать, а утром выпейте заговоренную воду. После каждого глотка вам необходимо сказать следующие слова:  «Водица в меня – красота и любовь для меня».

Обряд проведен, ожидайте в скором времени результат.

полнолуние, полнолуние в феврале, полнолуние в феврале 2019, суперлуние, суперлуние что это, суперлуние в феврале

Суперлуние: обряд на удачу и исполнение желаний

Для выполнения этого обряда вам необходимо написать на бумаге свои материальные желания. Затем поблагодарите луну и прочтите список. Возьмите самую крупную купюру, которая у вас есть и заверните в нее написанные желания. Положите  на лунный свет и оставьте там. Эффект не моментальный, но в течении года все желания будут постепенно исполняться.

Больше по теме: Лунный календарь на 2019 год: список удачных дней от Хаяла Алекперова

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ