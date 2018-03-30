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Телеканал СТБ / Повний місяць у березні 2018 року. «Блакитний Місяць» спровокує негативні емоції

Повний місяць у березні 2018 року. «Блакитний Місяць» спровокує негативні емоції

Телеканал СТБ

31 березня 2018 року нас чекає одне з найрідкісніших явищ природи, яке називається «Блакитним Місяцем». Це перший повний Місяць цієї весни. Докладніше про подію читайте в нашому матеріалі.

Вже завтра, 31 березня, українці разом з іншими жителями Землі матимуть можливість спостерігати за повним Місяцем, який називають «Блакитним». Це дуже рідкісне явище, яке відбувається раз на 2,7 року. Пов’язане воно з тим, що в місячному циклі всього 29,53 дні, а це менше від кількості календарних діб у місяці.

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Повний місяць можна буде побачити у небі о 14:35 за київським часом. Він з’явиться  на 14-й місячний день, коли супутник планети перебуватиме у сузір’ї Терезів.

До речі, не варто очікувати, що Місяць завтра буде блакитного окрасу. Назва цього явища пов’язана з фразою «Once in a Blue Moon», від якої залишилося лише два останніх слова.

Повний Місяць завжди негативно впливає на людей, їхній енергетичний стан і здоров’я. Якщо ви хочете уникнути зайвого напруження, обходьте конфлікти і сварки стороною. Присвятіть свій день приємним справам і оточіть себе хорошими людьми, які викликають у вас виключно позитивні емоції.

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