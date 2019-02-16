Учасник Нацвідбору на Євробачення-2019 IVAN NAVI розповів ексклюзивно для читачів сайту STB.UA про те, чому вирішив взяти участь у Національному відборі, які емоції він відчуває перед другим півфіналом та які ідеї хоче реалізувати на сцені. Детальніше — в матеріалі.

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Які відчуваєте емоції напередодні конкурсу?

Усі учасники цьогорічного Нацвідбору цікаві та сильні виконавці. Я в передчутті чудового концерту і захопливої пригоди. Мені дуже хотілося б, щоб європейці чули якнайбільше якісної української музики в різних жанрах. Я матиму за честь представляти Україну на Євробаченні цього року, якщо глядачі та журі виберуть саме мою пісню.

Чому ви вирішили взяти участь у Нацвідборі?

Після випуску альбому «Такі Молоді» в жовтні минулого року я вирішив записати англомовний EP (міні-альбом). У мене була музика для декількох треків, слова до них написала Нана Ковальова, а аранжування зробив Андрій Лемішка. Одну з цих пісень – «All For The Love» – я вирішив надіслати музичним продюсерам українського відбору. Тому я радий, що вони також її оцінили.

Що виділяє вас з-поміж усіх конкурсантів? У чому ваша родзинка?

Зі сторони глядачам і слухачам, мабуть, краще видно. Я вийду на сцену Нацвідбору на Євробачення-2019 і поділюся музикою, яка мені подобається, яка звучить всередині мене. Сподіваюсь, ви відчуєте мій вайб. Бо всі ми з любові та про любов.

Розкажіть про те, яким буде ваш номер?

Я хочу, щоб він був емоційним, легким і «повітряним», тому технологічно перевантажувати його точно не будемо. Найголовніше – це передати зі сцени настрій пісні.

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