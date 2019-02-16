Участник Нацотбора на Евровидение-2019 IVAN NAVI рассказал эксклюзивно для читателей сайта STB.UA о том, почему решил принять участие в Национальном отборе, какие эмоции он испытывает перед вторым полуфиналом и какие идеи хочет реализовать на сцене. Подробнее – в материале.

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Какие испытываете эмоции накануне конкурса?

Все участники нынешнего Нацотбора интересные и сильные исполнители. Я в предвкушении замечательного концерта и увлекательного события. Мне очень бы хотелось, чтобы европейцы слышали больше качественной украинской музыки в различных жанрах. Я счел бы за честь представлять Украину на Евровидении в этом году, если зрители и жюри выберут именно мою песню.

Почему вы решили принять участие в Нацотборе?

После выпуска альбома «Такі молоді» в октябре прошлого года я решил записать англоязычный EP (мини-альбом). У меня была музыка для нескольких треков, слова к ним написала Нана Ковалева, а аранжировки сделал Андрей Лемишка. Одну из этих песен – “All For The Love” – я решил выслать музыкальным продюсерам украинского отбора. Поэтому я рад, что они также ее оценили.

Что выделяет вас из всех конкурсантов? В чем ваша изюминка?

Со стороны зрителям и слушателям, пожалуй, лучше видно. Я выйду на сцену Нацотбора на Евровидение-2019 и поделюсь музыкой, которая мне нравится, которая звучит внутри меня. Надеюсь, вы почувствуете мой вайб. Потому что все мы из любви и о любви.

Расскажите о том, каким будет ваш номер?

Я хочу, чтобы он был эмоциональным, легким и «воздушным», поэтому технологически перегружать его точно не будем. Самое главное – это передать со сцены настроение песни.

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