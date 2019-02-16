Braii – «Maybe»: колектив представив пісню для Нацвідбору
Braii представили пісню, з якою планують підкорити Нацвідбір в Україні, а потім, можливо, і Євробачення-2019. Кліп на композицію «Maybe» був знятий відомим режисером Таню Муіньо. Відомо, що це перший сингл із лонгплею Braii. Детальніше про пісню, яку гурт підготував для Національного відбору, – в матеріалі.
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Список учасників Національного відбору на Євробачення-2019 вже відомий і ми поступово знайомимося з піснями, які можуть представити нашу країну на міжнародному конкурсі. Український музичний колектив Braii виступатиме з піснею «Maybe», відеокліп знімав його популярний режисер Таню Муіньо.
Композиція «Maybe» – це перший сингл із лонгплею Braii, реліз якого очікується на початку березня цього року.
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