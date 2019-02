Braii: історія створення, творчість та всі новини про гурт

У Національному відборі на Євробачення-2019 візьмуть участь 16 артистів, серед яких як уже відомі особистості, так і нові виконавці. Півфіналісти виступатимуть у прямих ефірах із новими піснями в абсолютно різних жанрах. Серед претендентів і альтернативний гурт Braii. Про творчість колективу читайте в матеріалі.

Braii – альтернативний гурт із Києва. Заснувала колектив Оксана Бризгалова, яка зараз займає в ньому позицію вокалістки. Також дівчина є засновницею студії для звукозапису «Исток». Тут записувалися вже відомі Sunsay, Brunettes Shoot Blondes, O.Torvald та інші. Одним із помічників у відкритті студії став вокаліст і саунд-продюсер Rozhden. Раніше Оксана була солісткою гурту Milos, а також учасницею поп-проекту «Милосская». Бажання пов’язати своє життя з музикою та почати розвиток у творчості в дівчини виникло у 12 років, коли надихнулася диском «Unplugged in New York» гурту Nirvana.

Музичний колектив Braii випустив свій дебютний альбом минулого року та вже встиг підкорити слухачів. Цьогоріч музиканти стали учасниками Національного відбору, що дасть їм можливість поборотися за право представляти Україну на міжнародному конкурсі Євробачення-2019.

До складу гурту входять:

Гітара і вокал – Оксана Бризгалова

Бас-гітара – Інна Рассамаха

Барабани – Слава Лось

Гітара – Андрій Шулаков

Саунд-продюсер – Олексій Кривошеєв

Дебютний міні-альбом «City of Nothing» було записано на студії «Исток». Офіційно він вийшов 23 травня 2018 року. Альбом включає 5 пісень: «City of Nothing», «Empty Shell», «Complicated», «On the Bottom» і «Stranger». Гурт вже встиг зняти 3 відеокліпи на сингли «On The Bottom», «Complicated» і «City of Nothing». Музиканти не бояться експериментувати і змішують різні музичні жанри. У піснях колективу можна почути відголоски Мішель Гуревич, Таніти Тікарам, Грейс Джонс.

«City of Nothing» – це п’ять окремих історій з життя. Чесних, відвертих, розставлених в хронологічному порядку. Це історії про почуття, близькість, втрати, страхи, безстрашність і свою правду. Ці історії, за словами фронтвумен гурту Оксани Бризгалової, складаються з бажання відчути все на собі і йти туди, де страшно, але дуже цікаво. Для співачки її музика – це можливість розповісти свою історію і розділити пережите.

