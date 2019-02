Braii: история создания, творчество и все новости о группе

В Национальном отборе на Евровидение-2019 примут участие 16 артистов, среди которых как уже известные лица, так и новые исполнители. Полуфиналисты выступят в прямых эфирах с новыми песням в абсолютно разных жанрах. Среди претендентов и альтернативная группа Braii. О творчестве коллектива читайте в материале.

Braii – альтернативная группа из Киева. Основала коллектив Оксана Брызгалова, которая сейчас занимает в нем позицию вокалистки. Также девушка является основательницей студии для звукозаписи «Исток». Здесь записывались уже известные Sunsay, Brunettes Shoot Blondes, O.Torvald и другие. Одним из помощников в открытии студии стал вокалист и саунд-продюсер Rozhden. Ранее Оксана была солисткой группы Milos, а также участницей поп-проекта «Милосская». Желание связать свою жизнь с музыкой и начать развитие в творчестве девушка обрела в 12 лет, когда вдохновилась диском «Unplugged in New York» группы Nirvana.

Музыкальный коллектив Braii выпустил свой дебютный альбом в прошлом году и уже успел покорить слушателей. В этом году музыканты стали участниками Национального отбора, что даст им возможность побороться за право представлять Украину на международном конкурсе Евровидение-2019.

В сотав группы входят:

Гитара и вокал – Оксана Брызгалова

Бас-гитара – Инна Рассамаха

Барабаны – Слава Лось

Гитара – Андрей Шулаков

Саунд-продюсер – Алексей Кривошеев

Дебютный мини-альбом «City of Nothing» был записан на студии «Исток» и официально вышел 23 мая 2018 года. Альбом включает 5 песен: «City of Nothing», «Empty Shell», «Complicated», «On the Bottom» и «Stranger». Группа уже успела снять 3 видеоклипа на синглы «On The Bottom», «Complicated» и «City of Nothing». Музыканты не боятся экспериментировать и смешивают различные музыкальные жанры. В песнях коллектива можно услышать отголоски Мишель Гуревич, Таниты Тикарам, Грейс Джонс.

«City of Nothing» – это пять отдельных историй из жизни. Честных, откровенных, расставленных в хронологическом порядке. Это истории о чувствах, близости, потерях, страхах, бесстрашии и своей правде. Такие истории, по словам фронтвумен группы Оксаны Брызгаловой, складываются из желания ощутить все на себе и идти туда, где страшно, но жутко интересно. Для певицы ее музыка – это возможность рассказать свою историю и разделить пережитое.

