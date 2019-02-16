Учасники Нацвідбору на Євробачення-2019 ANNA MARIA розповіли сайту STB.UA, чому зважилися на участь у Нацвідборі, що їх виділяє серед інших конкурсантів і чого очікувати від їхнього номера. Детальніше — в матеріалі.

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Чому ви вирішили взяти участь у Нацвідборі?

Марія:

Ми любимо випробовувати себе, ставити собі нові завдання. Це виклик, який дає рух до нових висот. І прийняти такий виклик — це вже маленька перемога для нас самих.

Анна:

Скажу чесно, ми не любителі конкурсів. Тим паче хіба може бути змагання у творчості, в музиці? Це ж не спорт. У кожного з музикантів є свій слухач. Але Євробачення — це не просто конкурс для нас. Це свято музики і можливість відкрити себе з нової сторони, отримати задоволення від процесу підготовки та ефірів.

Що виділяє вас з усіх конкурсантів? У чому ваша родзинка?

Анна:

Наша таємна сила в тому, що нас двоє, ми руді і нас складно розрізнити (сміються. — Прим. ред.). У кожного артиста є своя родзинка. Ми всі бачимо, що зазвичай в Нацвідборі беруть участь різнопланові артисти і за жанрами музики, і за своїм стилем.

Марія:

Ми можемо сказати, в чому наша перевага. Між нами тонкий зв’язок і взаєморозуміння, ми щиро підтримуємо одна одну, а на сцені це важливо. До того ж нам дуже подобається наша пісня. Вона особлива. Ми написали її разом, на відміну від інших наших пісень, які ми пишемо окремо. Вона надихає нас, а значить, надихне багатьох людей.

Розкажіть про те, яким буде ваш номер?

Простим і гарним, а сенсом номера буде пісня. Це однозначно краще показати, а не розповідати.

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