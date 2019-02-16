Участники Нацотбора на Евровидение-2019 ANNA MARIA рассказали сайту STB.UA, почему решились на участие в Нацотборе, что их выделяет среди остальных конкурсантов и чего ожидать от их номера. Подробнее — в материале.

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Почему вы решили принять участие в Нацотборе?

Мария:

Мы любим испытывать себя, ставить себе новые задачи. Это вызов, который дает движение к новым высотам. И принять такой вызов — это уже маленькая победа для нас самих.

Анна:

Скажу честно, мы не любители конкурсов. Тем более разве может быть соревнование в творчестве, в музыке? Это же не спорт. У каждого из музыкантов есть свой слушатель. Но Евровидение — это не просто конкурс для нас. Это праздник музыки и возможность открыть себя с новой стороны, получить удовольствие от процесса подготовки и эфиров.

Что выделяет вас из всех конкурсантов? В чем ваша изюминка?

Анна:

Наша тайная сила в том, что нас двое, мы рыжие и нас сложно различить (смеются. — Прим. ред.). У каждого артиста есть своя изюминка. Мы все видим, что обычно в Нацотборе участвуют разноплановые артисты и по жанрам музыки, и по своему стилю.

Мария:

Мы можем сказать, в чем наше преимущество. Между нами тонкая связь и взаимопонимание, мы искренне поддерживаем друг друга, а на сцене это важно. К тому же нам очень нравится наша песня. Она особенная. Мы написали ее вместе, в отличие от других наших песен, которые мы пишем по отдельности. Она вдохновляет нас, а значит, вдохновит многих людей.

Расскажите о том, каким будет ваш номер?

Просто и красиво, а смыслом номера будет песня. Это однозначно лучше показать, а не рассказывать.

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